U šikmého kostela v Karviné začali dělníci s výměnou střechy

Rekonstrukce kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech, známého jako šikmý kostel, by měla být hotová do poloviny letošního roku. Dělníci už začali s výměnou střešní krytiny. Nevyhovující eternit nahradí pálená střešní taška. Kostel se ale dočká také opravy fasády a v plánu jsou i opravy přilehlé hrobky. ČTK to dnes řekl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel. Šikmý kostel patří k turisticky nejatraktivnějším svatostánkům v regionu.
"Donedávna byl na šikmém kostele bezazbestový eternit z 90. let, který se ovšem začal rozpadat," řekl vedoucí Stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského Václav Kotásek.
Kvůli výměně střešního materiálu tak bude mít střecha i jinou barvu než doposud, protože bude pokryta pálenou střešní taškou formátu bobrovka, která na kostele podle historických fotografií byla už v minulosti. Její výhodou je podle Kotáska i větší trvanlivost.
Kromě střechy dělníci opraví i vnější omítky. "Fasáda trpí kvůli naklonění," řekl Kotásek. Naklonění kostela způsobila skutečnost, že chrám výrazně poklesl kvůli poddolování.
Oprava kostela bude stát přibližně sedm milionů korun, převážnou část nákladu ale uhradí evropská dotace. Zbytek farnost doplatí z výnosu turistického vstupného do kostela. Jen loni ho v projektu Otevřené chrámy, který zpřístupňuje sakrální stavby v ostravsko-opavské diecézi, navštívilo přes 16.000 lidí.
Kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven roku 1736 v barokním slohu. Dal jej postavit šlechtic František Wilhelm Larisch na místě dřevěného kostela svatého Martina, zmiňovaného již v roce 1447. Jelikož v Těšínském Slezsku bylo již svatému Martinovi zasvěceno několik kostelů, byl jako patron nového kostela vybrán svatý Petr z Alkantary.
"Kostel ve staré Karviné přitahuje pozornost návštěvníků jako němý svědek zaniklé Karviné, která zmizela v souvislosti s těžební činností. Aby poddolovaný kostel ze statických důvodů nespadl, bylo v minulosti nutné snést nástavbu věže. Kostel se podařilo zachránit v 90. letech minulého století, kdy OKD při odstraňování následků důlních škod uhradilo statické zajištění kostela. Stavba se tehdy zpevnila díky železobetonovému prstenci," připomněl Elbel. Jako Šikmý kostel ho proslavila také spisovatelka Karin Lednická.