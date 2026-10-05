U soudu v Ostravě stane bývalý poslanec Wolf obžalovaný za vyhýbání se vězení

Před Okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD (nyní SOCDEM) Petr Wolf obžalovaný za to, že se vyhýbal vězení za dotační podvod. Za podvod dostal šest let za mřížemi, před uvězněním ale utekl do Paraguaye, za což může dostat další dva roky.
Soud uznal v roce 2012 Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun.
Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci mu trest zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun.
Wolf vinu odmítal. Uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. I proto, že byl přesvědčený, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, žádal v Paraguayi o status politického uprchlíka. Peněžitý trest ale manželé Wolfovi postupně splatili.
Policie po Wolfovi vyhlásila pátrání v lednu 2013. Loni v září Wolfa v Paraguayi zadrželi na základě mezinárodní policejní spolupráce, v říjnu ho pak vydali do Česka.