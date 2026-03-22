Protesty nepomohly. Kraj sloučí umělecké školy v Ostravě-Jihu, řešil i název

Josef Gabzdyl
  17:32aktualizováno  17:32
Protestům rodičů dětí i zástupcům školy navzdory schválila v pondělí většina krajských zastupitelů sloučení Základních uměleckých škol (ZUŠ) Viléma Petrželky a Sologubova v Ostravě-Jihu, a to od letošního července. Pro ZUŠ Viléma Petrželky to bude znamenat postupný zánik.
Jeden z projevů protestů pedagogů a rodičů žáků Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě na jednání krajského zastupitelstva (16. října 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

„Cílem je vytvořit stabilnější a silnější instituci, která bude schopna lépe reagovat na budoucí demografický vývoj i potřeby uměleckého vzdělávání v regionu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský (ANO).

Zmínil také, že roli hrála i nespokojenost s prací předchozího ředitele ZUŠ Viléma Petrželky a dvě neúspěšná výběrová řízení na jeho nástupce.

Jednání se zúčastnili zástupci rodičů dětí a část pedagogů ze ZUŠ Viléma Petrželky. Podle zástupce ředitele Jakuba Nováka vládne na škole už nyní nedobrá atmosféra.

Petrželka, nebo Sologub?

„Lidé neví a nedostávají odpovědi. A když, tak v obecných rovinách,“ konstatoval. Zástupce učitelů této ZUŠ Filip Moravec doplnil, že podle jejich mínění je slučování nesmyslné. „Naše škola je významná, co se týče soutěží. Máme všechny obory – taneční, hudební, dramatický i výtvarný. Máme mnohem více žáků než ta druhá škola, která nás má pohltit. Bojíme se, jak bude nová škola fungovat,“ uvedl Moravec.

Kraj musel také vyřešit problém s názvy škol. Zatímco rušená škola nese název Viléma Petrželky, skladatele, dirigenta a žáka Leoše Janáčka, ZUŠ Sologubova má název podle ulice, na níž stojí, a ta podle Ivana Petroviče Sologuba, plukovníka Rudé armády, který padl v roce 1942 ve Stalingradu.

Kraj chce Petrželkovo jméno zachovat jako čestný název sloučené školy. „Budeme zasílat žádost na ministerstvo kultury. Také budeme muset získat souhlas ze strany dědiců,“ konstatoval Veřmiřovský

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

