Zemřel někdejší ostravský primátor Aleš Zedník, byl i ruským konzulem

Autor: jog, ČTK
  10:12
Ve věku 68 let zemřel politik Aleš Zedník, který byl v letech 2002 až 2006 primátorem Ostravy. Byl členem České strany sociálně demokratické, za níž byl od roku 1998 do roku 2006 ostravským zastupitelem. Navíc od roku 2008 působil jako honorární konzul Ruské federace v Ostravě.
Exprimátor Ostravy a někdejší ruský honorární konzul Aleš Zedník

Exprimátor Ostravy a někdejší ruský honorární konzul Aleš Zedník | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Informaci o úmrtí Aleše Zedníka zveřejnil na svém webu ostravský magistrát. Uvedl, že ve foyer Nové radnice vznikne pietní místo, kde se s bývalým primátorem bude moci symbolicky rozloučit i veřejnost.

Prostějovský rodák Zedník vystudoval Hutnickou fakultu Vysoké školy báňské, kde později i vyučoval. Pracoval jako ekonom a asistent ředitele ve Výzkumném ústavu Vítkovic, posléze zastával různé ředitelské, manažerské a konzultantské pozice v několika společnostech

Od roku 2008 Zedník působil jako honorární konzul Ruské federace v Ostravě. Byl také mimo jiné jedním ze spoluautorů knihy Pět proti gestapu o odbojové skupině Karla Břenka, jež působila na Ostravsku v letech 1943 a 1944.

Ruský konzulát povede DJ z Ostravy

„Aleš Zedník byl výraznou osobností ostravského politického života. Budeme si ho vždy pamatovat jako člověka, který stál v čele našeho města během jednoho z těch období, kdy moravskoslezská metropole prodělávala výrazné změny,“ uvedl současný ostravský primátor Jan Dohnal (ODS).

Zedník měl podle něj nesmazatelný podíl na tom, že Ostrava všechny výzvy a těžkosti zvládla, aby dnes byla moderním a přívětivým městem.

„Zdaleka ne ve všem jsem s ním souhlasil, úctu si však zaslouží,“ napsal k Zedníkově úmrtí na síti X bývalý ostravský primátor Tomáš Macura.

Primátor Ostravy Aleš Zedník po svém zvolení v roce 2002.
Aleš Zedník jako lídr ČSSD v komunálních volbách v roce 2002. Po nich se stal primátorem Ostravy.
Aleš Zedník proslul i jako mistr převleků. Například v roce 2004 při otevření renovovaného Slezskoostravského hradu vystoupil jako purkmistr.
Primátor Aleš Zedník musel vyzkoušet lůžko právě otevřeného urgentního příjmu Městské nemocnice v Ostravě.
Když do Ostravy přijel čínský velvyslanec, tak primátor Aleš zedník v hotelu Imperial předváděl, jak umí uvařit „čínu“.
Zedník vzbuzoval rozporuplné reakce. Velkou kritiku musel snést poté, co se stal ruským konzulem a ve stejném objektu v centru Ostravy, kde sídlil konzulát, vznikl i konzulát neuznané Doněcké lidové republiky.

Byl také znám svými převleky podle typu akce, které se zúčastnil. Místně proslul i tím, že v rámci oslav osvobození Ostravy vystoupil se skupinou Alešovi zedníci či jako DJ Alda obhajoval CzechTek. Tento festival techno hudby provázely konflikty účastníků s policií a místními obyvateli. V roce 2005 například policie tvrdě zasáhla proti návštěvníkům festivalu na Tachovsku.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

