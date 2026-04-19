Hledání dětí z roku 1945. UNICEF pátrá po příběhu staré fotografie z ostravské školy

Petra Sasínová
  17:22aktualizováno  17:22
Fotografie dívek a chlapců při výuce v provizorní třídě někde ve Slezské Ostravě těsně po válce v roce 1945 je jedním z dokumentů výstavy mapující historii Dětského fondu organizace OSN – UNICEF. Jeho pracovníci by rádi dosadili k tvářím dětí příběhy, které by oživily a přiblížily poválečnou humanitární pomoc v Československu.
Fotografie dívek a chlapců při výuce v provizorní třídě někde ve Slezské Ostravě těsně po válce v roce 1945. Pochází ze souboru uloženého v newyorském archivu fondu, který by rád o tomto snímku zjistil více. (17. dubna 2026) | foto: UNICEF

Obrázek dětí tančících kolem májky od Jitky Samkové z Rudolfova u Českých...
O spolupráci žádají pamětníky i veřejnost. „Oceníme jakékoliv další informace – identifikaci osob na snímku, určení školy, vzpomínky na poválečnou pomoc, které mohou doplnit důležitou část naší společné historie,“ řekla mluvčí UNICEF v České republice Darina Jíchová.

Dodala, že dříve zaznamenaná svědectví ukazují, že může jít o silné příběhy.

Pokud bylo tehdy školákům sklánějícím se nad sešity osm let, dnes by měli osmdesát devět roků. Poznat by je na snímku mohli i jejich potomci. Pomoc s odhalením okolností vzniku fotografie přislíbil také primátor Ostravy Jan Dohnal. „Obrátíme se na Archiv města Ostravy,“ řekl.

Fotografii objevili v minulém roce pracovníci organizace během shromažďování podkladů pro připravovanou výstavu. Pochází ze souboru uloženého v newyorském archivu fondu.

„Předpokládáme, že do archivu ji poskytl některý z tehdejších humanitárních pracovníků působících v Československu. To naznačuje přímou vazbu na poválečné aktivity organizací UNRRA a UNICEF,“ vysvětlila Jíchová. Pokud někdo na fotografii někoho pozná, UNICEF žádá, aby napsal na emailovou adresu: unicef@unicef.cz.

Těsně po válce pomáhala nejen dětem v Československu nejprve mezinárodní organizace UNRRA, ze které se v roce 1946 stal UNICEF zaměřený na trpící děti po celém světě.

Výstava z činnosti UNICEF bude k vidění na Masarykově náměstí v Ostravě až do 15. května. Expozice je součástí dlouhodobé snahy přiblížit veřejnosti příběhy pomoci dětem doma i ve světě. (17. dubna 2026)
Fotografie dívek a chlapců při výuce v provizorní třídě někde ve Slezské Ostravě těsně po válce v roce 1945. Pochází ze souboru uloženého v newyorském archivu fondu, který by rád o tomto snímku zjistil více. (17. dubna 2026)
Obrázek dětí tančících kolem májky od Jitky Samkové z Rudolfova u Českých Budějovic z roku 1947, který nakreslila v sedmi letech jako poděkování za potravinovou pomoc. UNICEF z něj udělal svou první pohlednici, jejíž prodej pomáhal shánět peníze pro hladovějící děti. (17. dubna 2026)
Právě pod hlavičkou UNRRA dorazil 5. června 1945 do Ostravy celý vlak potravinové pomoci, po kterém následovaly další. „Zásilky obsahovaly masové konzervy, sádlo, mouku, kondenzované mléko, cukr, léky. Díky tomu se podařilo zvládnout katastrofální zásobovací situaci,“ připomenul ostravský kronikář Martin Juřica.

Výstava na Masarykově náměstí s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF měla vernisáž v New Yorku a Ostrava je po Praze druhé české město, kam zamířila.

Na čelním místě je obrázek dětí tančících kolem májky od Jitky Samkové z Rudolfova u Českých Budějovic z roku 1947, který nakreslila v sedmi letech jako poděkování za potravinovou pomoc. UNICEF z něj udělal svou první pohlednici, jejíž prodej pomáhal shánět peníze pro hladovějící děti.

„Výstavou připomínáme, že pomoc dětem nezná hranice. V Česku dosud žijí pamětníci, kteří po válce získali od UNICEF životně důležité sušené mléko nebo léky. Dnes jsou to naopak čeští dárci, kteří pomáhají v nejohroženějších částech světa,“ prohlásila ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

