Úřad NASA vybral Astronomickým snímkem dne fotografii dvou českých astronomů

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS v průběhu času. Jejími autory jsou Martin Mašek z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (AV ČR) a Jakub Kuřák z Klubu astronomů Liberecka České astronomické společnosti (ČAS). ČTK to dnes sdělil astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
"Dnešní prestižní astronomický snímek dne NASA je již potřetí výsledkem úspěšné spolupráce dvou libereckých astronomů," uvedl Horálek. Astronomům se během května podařilo na dálku zaznamenat a zpracovat sekvenci pohybu komety v souhvězdí Orionu na večerní chilské obloze nedaleko observatoře ESO Paranal.
Kometu zachytili na dálku z Česka, a to pomocí dálkově ovládaného přístroje Fyzikálního ústavu AV ČR. Zařízení je umístěno v Chile v nadmořské výšce přibližně 2300 metrů. Mašek od 1. do 22. května každý večer po západu Slunce chilského času pořizoval data, která potom Kuřák astrofotografickými metodami zpracovával.
"Kamera pořizuje snímky ve třech kanálech – červené, zelené a modré. Během těchto 22 dní se expoziční časy dost lišily, od celkových 15 minut až po 50 minut ve všech kanálech. Tyto snímky poté matematicky sloučím a vytvoří se z toho finální snímek komety," řekl Kuřák.
Astronomové na snímku zachytili i jedinečné struktury v ohonu komety. "Nejvíce fascinující na snímku je, že díky počasí v Atacamě, nejsušší poušti na světě, můžeme fotit v podstatě každý den, což nám dovolilo vytvořit časosběrnou sekvenci komety. Málokdy kometa prochází tak známým a nádherným souhvězdím, jakým je Orion, proto bylo samozřejmostí tuto nebeskou podívanou zaznamenat i s celým souhvězdím, které je plné fotogenických mlhovin," řekl Kuřák.
Dodal, že nafocení sekvence plánovali od dubna, kdy kometu pozorovali na ranní obloze z kanárského ostrova La Palma. "Oba astronomové neuspěli v tomto prestižním výběru poprvé. Naposledy přesně před měsícem, a to 8. května, kdy byl publikován právě jeden snímek z této sekvence. Je to tedy už třetí společný úspěch pro oba," doplnil Horálek.
Astronomický snímek dne NASA je prestižní ocenění nejzajímavější astronomické fotografie dne, kterou pro každý den vybírají a následně doplňují popisem spolupracovníci NASA. Astronomický snímek dne (Astronomy Picture Of the Day - APOD) vyhlašuje NASA od roku 1995. Průvodní texty jsou překládány do 23 jazyků včetně češtiny a na sociálních sítích APOD sledují stamiliony návštěvníků denně. V minulosti ve výběru uspěli i další čeští fotografové.