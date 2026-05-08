Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů

Autor: ČTK
  9:04aktualizováno  9:04
Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS před Rigelem. Jejími autory jsou Martin Mašek z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Jakub Kuřák z Klubu astronomů Liberecka České astronomické společnosti (ČAS). ČTK to dnes sdělil Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Fotografové na snímku zachytili kometu C/2025 R3 PanSTARRS v souhvězdí Orionu nedaleko jasné hvězdy. Podařilo se jim ji zaznamenat na dálku z Česka pomocí jednoho ze sítě přístrojů FRAM (Fotometric Robotic Atmospheric Monitor) Fyzikálního ústavu AV ČR, který je v Chile. Snímek pořídili minulý týden.

NASA v oficiálním popisu fotografie uvedla, že kometa R3 PanSTARRS je nyní nejlépe viditelná na jižní polokouli Země směrem na západ po západu Slunce. Na snímku nesměřuje k hvězdě Rigel v horní části, ani skrz mlhovinu Hlava Čarodějnice uprostřed fotografie, protože obě jsou velmi vzdálené. "Úhlově se kometa R3 PanSTARRS každou noc pomalu pohybuje směrem nahoru doprava a brzy se ocitne v souhvězdí Orionu," uvedla NASA. Kometa by podle ní měla zůstat viditelná pro kamery na jižní obloze asi týden.

"Fascinující na snímku je, že směr pohybu komety neurčuje ani jasná hvězda Rigel v horní části obrazu, ani mlhovina uprostřed snímku, protože oba objekty leží hluboko v pozadí. Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) se naopak noc za nocí pomalu posouvá směrem k pravému hornímu okraji fotografie, zatímco ve skutečnosti postupně opouští Sluneční soustavu," uvedl Kuřák.

Upozornil, že kromě výrazného ohonu jsou navíc patrné i jemné prachové struktury vznikající působením slunečního záření na částice různých velikostí uvolňované z jádra komety. "Ne každá kometa prochází před takto hezkým vesmírným pozadím a zvlášť tohle v souhvězdí Orionu je díky bohatosti na vzdálené kosmické objekty speciální," uvedl Kuřák.

Oba astronomové neuspěli v prestižním výběru poprvé. Loni v lednu NASA vybrala jejich fotografii nazvanou Mnoho ohonů komety G3 ATLAS.

Astronomický snímek dne (Astronomy Picture Of the Day - APOD) vyhlašuje NASA od roku 1995. Je jedním z nejuznávanějších ocenění svého typu po celém světě. Průvodní texty jsou překládány do 23 světových jazyků včetně češtiny.

V minulosti ve výběru uspěli z českých fotografů například Pavel Gabzdyl, Lukáš Veselý, Pavel Spurný, Miloslav Druckmüller, Pavel a Roman Cagašovi nebo Jaroslav Fous. Horálek měl od roku 2014 fotografii v prestižním výběru více než padesátkrát. Další informace lze najít na webu ČAS.

