Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii z Jizerských hor

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii českého autora Jakuba Kuřáka Perseidy z Persea. Snímek vznikl časosběrně během necelého týdne a ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce v Jizerských horách. ČTK to sdělil Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Uvedl, že snímek vznikal mezi 8. a 13. srpnem a jde o důmyslnou kompozici z několika stovek dat. "Díky projekci, kterou autor zvolil, je vidět, že meteory mají různé jasnosti, ale podobné zabarvení a vylétají zdánlivě z jednoho místa na obloze, souhvězdí Persea, odkud také plyne název roje," uvedl Horálek.
Kuřák, který je členem Klubu astronomů Liberecka České astronomické společnosti (ČAS) ve výběru NASA uspěl už počtvrté. Třikrát to bylo společně s Martinem Maškem z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Byli autory fotografie Kometa R3 PanSTARRS v průběhu času, která se Astronomickým snímkem dne stala letos 8. června, snímku Kometa R3 PanSTARRS před Rigelem, jež byl vybrán přesně o měsíc dříve, a také fotografie nazvané Mnoho ohonů komety G3 ATLAS, jež uspěla loni v lednu.
Astronomický snímek dne (Astronomy Picture Of the Day - APOD) vyhlašuje NASA od roku 1995. Je jedním z nejuznávanějších ocenění svého typu po celém světě. Průvodní texty jsou překládány do 23 světových jazyků včetně češtiny.
V minulosti ve výběru uspěli z českých fotografů například Pavel Gabzdyl, Lukáš Veselý, Pavel Spurný, Miloslav Druckmüller, Pavel a Roman Cagašovi nebo Jaroslav Fous. Horálek měl od roku 2014 fotografii v prestižním výběru více než padesátkrát. Další informace lze najít na webu ČAS.