Lesního dělníka v Beskydech zavalil strom, lékař se k němu spustil z vrtulníku

Vážný úraz se dělníkovi stal v úterý zhruba hodinu před polednem. Devětačtyřicetiletý muž kácel v lesích u obce Morávka na Frýdecko-Místecku stromy, když se na něj jeden z kmenů svalil.
Do náročného beskydského terénu vyrazili záchranáři i horská služba. „Pacient zůstal při vědomí a podařilo se mu vyprostit vážně zraněnou dolní končetinu,“ popsal stav lesníka mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
Lékař se ke zraněnému spustil ze vzduchu, poraněnou nohu znehybnil a podal muži léky tlumící bolest. Poté jej záchranáři zafixovali do celotělové podtlakové matrace.
„Vrtulník muže přenesl na přístupné místo a posádka pacienta převzala na palubu stroje,“ nastínil další okamžiky mluvčí Humpl s tím, že letecky se pak pacient dostal až na urgentní příjem frýdecko-místecké nemocnice.