Urgentní příjem FN Ostrava přijal v létě o 500 pacientů více než loni

Na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) v létě ošetřili o 500 pacientů více než loni, celkem jich bylo přes 10.400. Počet hospitalizovaných se ale nezvýšil. Napomohlo tomu i rozšíření prostor s takzvanými expektačními lůžky, na nichž pacienti zůstávají na pozorování. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová.
Mezi prázdninovými úrazy převažovaly lehčí případy spojené se sportovními a dalšími volnočasovými aktivitami. Významnou část pacientů tvořili lidé, kteří přijeli trávit dovolenou do Beskyd nebo Jeseníků z jiných regionů. "Vedle běžných úrazů jsme však během července i srpna zaznamenali více závažných polytraumat, tedy život ohrožujících stavů spojených s mnohočetnými poraněními. Týkalo se to jak dospělých, tak dětí,“ řekl primář Oddělení urgentního příjmu Jiří Bílek.
Mluvčí připomněla, že na urgentní příjmu každý pacient nejprve projde triážním pracovištěm. Po registraci obdrží identifikační náramek s QR kódem. Zdravotnický pracovník vyhodnotí anamnézu, zdravotní stav a naměřené vitální funkce. Na základě těchto informací pacienta nasměruje do příslušné odborné ambulance. Součástí urgentního příjmu je také nově rozšířený prostor s 11 expektačními neboli pozorovacími lůžky a pěti křesly. Funguje v nepřetržitém provozu pro pacienty, kteří pod stálým dohledem zdravotnického personálu potřebují stabilizaci zdravotního stavu, doplnění diagnostiky nebo další sledování.
"Jedná se o pacienty ve vážnějším zdravotním stavu, kteří však nevyžadují péči na resuscitačním lůžku. Máme jejich stav nepřetržitě pod kontrolou a v řadě případů se po dokončení potřebných vyšetření a léčbě ukáže, že následná hospitalizace není nutná,“ doplnil Bílek.
Součástí Oddělení urgentního příjmu je od loňského roku také Lékařská pohotovostní služba pro dospělé, kde zdravotníci ošetří přibližně 300 pacientů měsíčně. Řada z nich po vyšetření a základním ošetření již nepotřebuje další specializovanou péči ani hospitalizaci.