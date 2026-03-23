Za útok berlí na Babiše platí pro invalidu podmínka, peněžitý trest soud nepřidal

Frýdecko-místecký okresní soud v lednu Nogolovi uložil za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví trest vězení na jeden rok s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let. Peněžitý trest, který žádala obžaloba, však neudělil. Žalobce se odvolal, a případ tak zamířil ke krajskému soudu.
Ten dnes odvolání státního zástupce zamítl a peněžitou sankci k trestu nepřipojil. „S tímto rozhodnutím se neztotožňujeme, více k dalšímu postupu zvážíme po doručení písemného vyhotovení usnesení,“ komentoval žalobce Petr Valíček.
Dodal, že by peněžitý trest citelněji postihl obžalovaného než pouhá podmínka.
„Podmíněný trest není dostatečný. Peněžitý trest zabolí a je potřeba ukázat, že tato trestná činnost nemá v republice místo,“ argumentoval už po jednání okresního soudu státní zástupce Miroslav Nogol (s obžalovaným jsou vzdálení příbuzní, pozn. red.).
Obhájce obžalovaného Martin Bílý během jednání soudu oponoval, že u Vladislava Nogola šlo o výjimečný zkrat, který se už určitě nebude opakovat. „Chtít udělit trest jako odstrašení ostatním, to už je exemplární trest,“ řekl mimo jiné a po vynesení rozsudku konstatoval, že soud zohlednil zdravotní a finanční stav obžalovaného i to, že je netrestaný.
„Je to zcela řádný občan a jedná se o zcela ojedinělé selhání. Návrh státního zástupce byl příliš přísný,“ komentoval Bílý po skončení jednání.
Vladislav Nogol dodal, že jako invalidní důchodce s devatenáctitisícovým příjmem a osmitisícovou hypotékou nemá na zaplacení peněžitého trestu prostředky. „Ještě všechny informace vyhodnocuji. Vstřebávám to. Doufám, že to je už poslední setkání se soudy,“ uvedl po jednání soudu s tím, že se mu rozhovnutím krajského soudu ulevilo.
Za útok na Babiše dostal invalida opět podmínku, u soudu mu spílal. Kauza ale nekončí
Incident se stal loni 1. září odpoledne. Obžalovaný k Babišovi na předvolebním mítinku přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Zraněného předsedu hnutí ANO ošetřili v nemocnici.
Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.
2. září 2025