V areálu Bohumínské nemocnice skončila montáž modulární budovy za 40 mil. Kč

Montáž modulární budovy v městské nemocnici v Bohumíně na Karvinsku je hotová. Práce na sestavení 28 modulů dvoupodlažního objektu dělníci ukončili po třech dnech dnes dopoledne, nyní pracují na fasádě. Do konce září budou moduly technicky propojeny, poté budou pokračovat práce v interiéru. ČTK to dnes řekla mluvčí města Jana Končítková.
Modulární budova za 40 milionů korun vzniká v zadní části nemocničního areálu ve Starém Bohumíně. Skládá se z 28 ocelových modulů a bude v ní 17 kanceláří a dvě zasedací místnosti. Stavba má nemocnici uvolnit prostory pro rozšíření ambulantní péče.
"Novou budovu nestavíme kvůli kancelářím samotným, ale proto, aby nemocnice mohla rychleji uvolnit prostory pro další zdravotní péči," uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (nestr.).
Na začátku října by mělo začít vybavování objektu nábytkem. Do konce roku se do budovy přestěhují pracovníci, kteří dosud sídlí v pavilonu D Bohumínské městské nemocnice. Uvolněné prostory pak nemocnice začne v lednu přestavovat. "V původní budově po rekonstrukci vznikne šest odborných ambulancí. Půjde například o neurologii, dermatologii, psychiatrii a ortopedii," uvedla Končítková.