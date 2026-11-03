V aukci městského majetku v Kopřivnici lze koupit keramickou pec či sněžný skútr

Keramickou pec, traktor, sněžný skútr nebo snowboardové překážky si mohou lidé koupit v aukci nepotřebného majetku, kterou pořádá město Kopřivnice na Novojičínsku. Elektronická dražba skončí ve středu 18. listopadu. ČTK to dnes sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Aukce nevyužívaného městského majetku pořádá Kopřivnice zpravidla dvakrát ročně. "Občas se v nich objevují i položky, které by za městský majetek považoval málokdo. Jde totiž nejen o nevyužívané věci města, ale také jeho příspěvkových organizací. Dražit lze například počítačové stoly ze ZŠ Mniší, keramickou pec z mateřských škol nebo vybavení, které dříve sloužilo Středisku sociálních služeb," uvedla Macháčková.
Nejvíce položek tentokrát nabízí Správa sportovišť. "Nejvyšší vyvolávací cenu má tažný pískovač, a to 180.000 korun. Dražba traktoru Kubota začíná na necelých 87.000 a sněžný skútr Tajga teď stojí bezmála 65.000 korun. Vyvolávací ceny jsou stanoveny na základě znaleckých posudků," uvedla mluvčí.
Podle Jany Zátopkové z odboru financí bývá tradičně velký zájem o osobní auta. "Aktuálně nabízíme vůz Kia bez platné technické kontroly, který má najeto 200.316 kilometrů. Karoserie nese drobné vady a poškození laku odpovídající běžnému provozu, takže vyvolávací cena byla stanovena na 41.400 korun," uvedla Zátopková.
Přihazovat lze na městském webu, kde zájemci najdou i bližší informace. Aukce skončí 18. listopadu v 08:00, poté úřad výherce kontaktuje.