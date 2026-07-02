V Bašce a Brušperku na Frýdecko-Místecku je zhoršená kvalita vody

Ve vodních nádržích Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody. V Bašce koupání omezuje znečištění způsobené tlejícími vodními rostlinami, v Brušperku nelze vyloučit riziko cerkáriové dermatitidy, která se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Vyplývá to z pravidelných kontrol Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. ČTK to dnes sdělil její mluvčí Aleš Kotrla.
"Ve vodní nádrži Baška bylo zjištěno značné přírodní znečištění podél břehu nádrže, tvořené shluky tlejících vodních rostlin, které momentálně omezuje její rekreační využití," uvedl Kotrla.
Hygienici začátkem týdne odebrali vzorky vody na vybraných koupacích místech v okresech Frýdek-Místek a Karviná a kontrolní vzorek také v rybníce Edrovice na Bruntálsku. Laboratorní analýzy prokázaly zlepšení mikrobiologických ukazatelů, přesto tam přetrvává snížená průhlednost vody. Ta byla zaznamenána také ve vodní nádrži Olešná na Frýdecko-Místecku. Obě místa hygienici hodnotí jako vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Voda v Těrlické přehradě, Žermanické přehradě, Kališově a Vrbickém jezeře je vhodná ke koupání.
Odběr vzorků vody ke kontrole tento týden zajistili také provozovatelé štěrkovny Hlučín a Karvinského moře. Rozbory potvrdily vyhovující kvalitu vody. Hygienici ověřili také kvalitu vody v Kuňkališti v Proskovicích, u chaty Dukla a v areálu horského hotelu Lorkova vila v Čeladné.
Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou na webu www.khsova.cz. Na všech sledovaných místech jsou rovněž informační tabule s údaji o jednotlivých lokalitách s hodnocením kvality vody.