V bazénu městských lázní v Krnově pokračuje statické zajištění, otevře v září

Autor: ČTK
  16:36aktualizováno  16:36
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V budově bazénu městských lázní v Krnově na Bruntálsku začaly práce na statickém zajištění bazénové vany. V technických prostorách pod bazénem stavbaři instalují ocelové stojky v místech nejvíce poškozených a namáhaných sloupů, které vanu podpírají. Práce komplikují stísněné prostory i velké množství rozvodů a konstrukcí. ČTK to sdělila mluvčí města Dita Círová.

"Dokončení prací včetně nátěrů a výmalby je podle smlouvy naplánováno na 17. července. Součástí zakázky jsou také dílčí opravy venkovního vstupního schodiště, na němž se po loňských povodních objevily trhliny," uvedla. Město předpokládá, že bazén znovu otevře na začátku září. Mimo provoz je od září 2025, kdy byl uzavřen kvůli problémům s nosnými konstrukcemi.

Provizorní statické zajištění spočívá v podepření bazénové vany ocelovými podpěrami v místech nejvíce namáhaných sloupů. Na opatření má navázat trvalejší sanace bazénové vany a zesílení železobetonových konstrukcí.

Pouhé podepření vany ale stačit nebude. Je nutné, aby odborníci před a po napuštění bazénu i při jeho provozu pravidelně kontrolovali železobetonové konstrukce. Navíc se připravuje projekt na trvalejší řešení, kterým bude sanace bazénové vany a zesílení železobetonových konstrukcí. "Opravy, které vyžadují stavební povolení, bude možné provádět průběžně. Sanace nejpoškozenějších prvků by měla být hotová nejpozději do poloviny příštího roku," řekla Círová.

Opětovné otevření umožní nový statický posudek, který město dostalo koncem března. Odborníci potvrdili, že napuštění vany je bezpečné za předpokladu, že nejnamáhanější sloupy budou zajištěny pomocnými stojkami.

Uzavření bazénu je problémem pro krnovské školy a sportovní oddíly. Školní výuka se přesunula do bazénu v Břidličné, která je od Krnova vzdálená 36 kilometrů. Zvýšené výdaje školám hradí jejich zřizovatel, tedy město Krnov. Vyšší náklady radnice kompenzuje také oddílům plavání a vodní záchranné služby, jejichž členové trénují v bazénech v Břidličné, Bruntále a v Ostravě.

Objekt městských lázní s krytým bazénem byl uveden do provozu v roce 1973. Před více než 20 lety začalo tehdejší vedení města zvažovat jeho rekonstrukci nebo výstavbu nového. Po letech zvítězila druhá varianta, nové lázně mají v areálu venkovního koupaliště vzniknout do šesti let, stát mají 580 milionů korun. Město si nechalo za 30 milionů korun vypracovat projektovou dokumentaci.

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