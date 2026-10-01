V Bělském lese v Ostravě přibyla mokřadní stezka za 13 milionů korun

Přírodně naučnou trasu Cesta vody v ostravském Bělském lese doplnila mokřadní stezka. Proměna dalšího území v oblíbené rekreační oblasti stála 13 milionů korun. Dříve podmáčené a obtížně přístupné území bude nově sloužit především k relaxaci. Do úprav Bělského lesa město v posledních letech investovalo už zhruba 83 milionů korun. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Nově upravená oblast blízko ulice K Jezeru má být vstupní branou do lesa směrem od Výškovic. Napojeny jsou na ni další projekty, které v lese v minulosti vznikly. "Je tady přes 600 metrů cestiček, jsou ze štěrku nebo jde o povalové chodníky, aby tady bylo možné chodit i v době, kdy je vlhčeji," uvedl Boháč. Součástí oblasti je také 85 metrů dlouhá leváda, tedy umělý kanál pro vodu.
"Pokud je méně vody, tak vlastně teče v té levádě. V případě, že je více vody, tak se rozlívá do krajiny. Vrátily se sem i původní rostliny," řekl Boháč. Architektonický návrh na proměnu mokřadů připravily, stejně jako další projekty, architektky Magda Cigánková Fialová a Petra Lindovská. Jejich cílem bylo zachovat co nejvíce přírodní charakter území.
"Ústředním bodem je leváda a kolem ní je udělaný pískovcový chodník. Výhodou je, že se nacházíme za rybníky, takže voda tady je vždycky. Byla tady i celé letošní suché léto. Byli jsme překvapeni, že tady bylo vždycky o deset stupňů méně než v okolí. Do místa jsme se rozhodli udělat i výsadby. Jsou tady pomněnky, měsíčnice, kapradiny či blatouchy. Na jaře tady byly i vykopány tůně a voda v nich je taky v podstatě celoročně," Cigánková Fialová.
Zhotovitelem projektu byla stejně jako v předchozích případech městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň. V místě jsou lidem k dispozici lavičky, odpočinková místa a pobytové plošiny. K jejich vybudování se využívaly přírodní materiály, tedy dřevo a kámen. Součástí bude i značení, aby se lidé lépe orientovali, jak se dostat k dalším atrakcím v lese. "Občas někdo něco hledal a bloudil. Je to i naše snaha lidi v Bělském lese přesně nasměrovat tam, kam je potřebujeme, aby nám neprošlapávali les kompletně a zůstala nám tady alespoň nějaká volná příroda," řekla architektka.
Úprava území začala v dubnu, projekt už je dokončený, ale ještě čeká na kolaudaci. "Z pohledu lesníka musím říci, že jsem rád, že se podařilo projekt udělat tak, že jsme zde dělali minimální lesnické zásahy. Provedli jsme pouze nahodilou těžbu dříví," řekl ředitel Ostravských městských lesů a zeleně Vladimír Blahuta. V plánu je další etapa v oblasti Staré Bělé.