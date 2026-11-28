Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na některých je rozbředlý sníh. V horských oblastech Beskyd je nová vrstva sněhu krytá posypem, na Bruntálsku a Opavsku se místy tvoří sněhové jazyky nebo může být na vozovce námraza. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.
Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je na Frýdecko-Místecku v Beskydech na celou zimu uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.
Podle předpovědi meteorologů dnes bude zataženo. Zejména v Jeseníkách je možné, že bude slabě sněžit, výjimečně se vyskytne i mrznoucí mrholení.