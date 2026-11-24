Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. V noci sněžilo, vozovky jsou většinou po chemickém ošetření mokré, ve vyšších polohách Beskyd je nová vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.
Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je na Frýdecko-Místecku v Beskydech na celou zimu uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.
Podle předpovědi meteorologů lze dnes v celém kraji očekávat sněhové přeháňky. V Beskydech a okolí bude sněžení trvalejší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem nuly, na horách bude mrznout.