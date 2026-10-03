V Bohumíně odborníci zjišťují, jaké ryby žijí v tůních lesoparku Na Panském

V lesoparku Na Panském v Bohumíně na Karvinsku odborníci v těchto dnech zjišťují skladbu ryb v soustavě tamních tůní. Výsledky monitoringu mají radnici pomoci při rozhodování, jakým způsobem do dalšího vývoje oblasti zasahovat. ČTK to sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Lesopark Na Panském město vybudovalo v roce 2021 za dálničním přivaděčem mezi Novým Bohumínem a osadou Nová Ves. Na ploše 13 hektarů dalo vysadit 4000 stromů a keřů, vznikla tam i soustava tůní. Území je kromě sečení luk ponecháno samovolnému vývoji, lidské zásahy v něm jsou minimální.
"Nechali jsme vodním plochám čas, aby se v nich usadil život. Lidé mohou na hladině té největší vídat labutě, žijí tu žáby a další drobní živočichové. O rybách dosud nemáme detailní přehled. Proto jsme oslovili specialisty, aby zjistili, zda se tu zabydlely a v jakém počtu," uvedl Rostislav Palán z odboru životního prostředí a služeb. Kromě ryb se pozorování zaměří i na obojživelníky.
Biologové už rozmístili v pěti největších tůních vrše, tedy pasti na chytání ryb, ke kterým uvazují plastové lahve sloužící jako plováky. "Jde o metodu využívanou mimo jiné i Agenturou ochrany přírody a krajiny. Jako návnadu používáme kuřecí játra, jejichž pach láká živočichy. Vrše necháváme ve vodě po dobu 48 hodin. Odchycené druhy následně zadokumentujeme a pustíme zpět," řekl biolog Adrián Czernik.
Ačkoliv je průzkum na začátku, odborníci už zaznamenali například střevličku východní, drobnou rybu původem z Asie. Jde o invazní druh vyskytující se právě ve stojatých vodách s vegetací. "Město do tůní v lesoparku ryby cíleně nevysazovalo. Způsob, jakým se do lokality dostaly, není jednoznačně prokazatelný," řekla mluvčí. Mohli je tam donést lidé, ale do místa se mohly rozšířit z okolních toků při záplavách nebo při přenosu jiker vodními ptáky.
Biologové se budou do terénu vracet celý měsíc. "Na monitoring naváže odborné vyhodnocení. Celá zakázka vyjde přibližně na 60.000 korun. Výsledky průzkumu pomohou určit, jak o soustavy vodních ploch dále pečovat. Podle dodaných dat pracovníci odboru životního prostředí zváží, zda je potřeba osazenstvo nějak regulovat, například pokud by zde převládaly invazní nepůvodní druhy. K případným zásahům přistoupí jen v případě, že budou pro zachování biodiverzity nutné," doplnila Končítková. Kromě lesoparku Na Panském se biologové zaměří i na Gliňoč, přírodní areál s rybníky a mokřady v městské části Skřečon.