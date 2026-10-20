V Bohumíně se od prosince upraví kvůli školákům trasy autobusových linek

Bohumín na Karvinsku se dohodl s koordinátorem veřejné dopravy KODIS na úpravě trasy vybraných autobusových spojů. Cílem je zajistit bezpečnější cestování školáků z městské části Záblatí. Ranní a odpolední linky budou od 13. prosince nově zajíždět až k Benešově základní škole. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Bohumínská část Záblatí je oblíbeným místem pro rodinné bydlení. Funguje tam malotřídka, ale od páté třídy musí školáci dojíždět do školy v centru města. Ve stejné situaci jsou i žáci ze sídliště Tovární a Bezručova, kde funguje škola s prvním stupněm.
"K dopravě na druhý stupeň jedné ze tří velkých škol ve městě využívají autobusové linky z Orlové a Karviné, které končí u bohumínského vlakového nádraží. K Masarykově škole odtud dojdou během pár minut, cesta k Benešově škole a základní škole Československé armády je o něco delší a především vede přes frekventované křižovatky," uvedla mluvčí.
Město se proto na základě přání rodičů rozhodlo jednat o změně trasy autobusů, a některé spoje tak budou nově zajíždět až k Benešově škole, odkud je to blízko i k základní škole Československé armády.
"Změna trasování linek se chystá od neděle 13. prosince, kdy vstoupí v platnost nové jízdní řády. Ranní spoj z Karviné bude pokračovat z vlakového nádraží na autobusovou zastávku na třídě Dr. E. Beneše s příjezdem v 07:30. Odpoledne pojedou od Benešovy školy do Záblatí dvě linky, které budou časově navazovat na konec páté a šesté vyučovací hodiny," řekla mluvčí. Doplnila, že s novými jízdními řády by se měla upravit i linka 555 tak, aby cestující měli na dopravním terminálu více času na přestup a stihli další navazující spoje.