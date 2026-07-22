V Bohumíně testují odvodňovací vrt, který by mohl pomoci při záplavách

Hydrologové zahájili v Bohumíně na Karvinsku odborný průzkum. V části Nová Ves, kde při záplavách zůstala voda nejdéle z celého města, testují odvodnění pomocí vrtu a výkonného čerpadla. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Novou Ves zalila voda při povodních v září 2024 mezi prvními. Je mezi několika menšími toky, které se při vydatných deštích rozvodňují. "Po opadnutí zůstávala některá místa pod vodou ještě řadu dní, protože osada nemá přirozený odtok. Proto nyní hledáme způsob, jak ji při případných krizových situacích odvodnit rychleji," uvedl vedoucí odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice Radim Stošek.
Poblíž ulice Na Hrázi odborníci vrtnou soupravou hloubí dvojici sond. V jedné budou zkoušet, kolik podzemní vody lze odčerpat nejprve menším a poté výkonnějším čerpadlem. Ve druhé budou sledovat, do jaké míry čerpání ovlivňuje hladinu podzemní vody v okolí.
"Na čerpacím vrtu bude nejprve provedena zkouška s menším odběrem do jednoho litru za sekundu. Následně se bude ve spolupráci s hasiči v rámci jejich cvičení testovat výkonnější čerpadlo. V budoucnu by širokoprofilový vrt mohl sloužit právě k odvodňování této lokality," řekl Stošek. Průzkum má ukázat, zda je navrhované řešení technicky proveditelné a bylo by účinné. Na základě výsledků se město rozhodne, jestli vrt vybuduje natrvalo.
Nové Vsi má pomoci také stavba ochranné hráze na pravém břehu potoka Lutyňka, který při intenzivnějším dešti ohrožuje obydlenou část osady. Od loňska ji buduje státní podnik Povodí Odry. Část původního koryta Lutyňky přeloží do nové trasy, kde vznikne prostor pro zachytávání vody od Dolní Lutyně.
Vodohospodáři dokončují také protipovodňovou hráz v městské části Pudlov, jejíž výstavba začala v roce 2022. Téměř tři kilometry dlouhý val v těchto dnech napojují na násep železniční trati. Práce za zhruba 400 milionů korun by měly být hotové na konci září.
"Stavbě předcházelo šest let jednání s investorem i vlastníky pozemků. Zaplatili jsme šest milionů korun za výkup parcel a zpracování projektu. Museli jsme změnit územní plán. Pak rozestavěný projekt pozastavil stát v rámci úsporných opatření,“ řekl starosta Lumír Macura (nestr.). Než se investici podařilo dokončit, rozvodněná Odra se při záplavách do Pudlova dostala v místě nedostavěné protipovodňové hráze. Zničila rodinné domy a zaplavila i centrum města.