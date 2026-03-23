V Bohumíně začala oprava Skřečoňského mostu, řidiče čekají komplikace v dopravě

V Bohumíně na Karvinsku dnes ráno začala oprava Skřečoňského mostu, který patří k nejvytíženějším dopravním uzlům ve městě. Kvůli pokládce asfaltového povrchu bude most zavřený do soboty 28. března. S částečným omezením provozu ale musejí řidiči počítat do 12. dubna. Novinářům to sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Stavební práce zajišťuje státní podnik Ředitelství silnic a dálnic, který dokončuje rekonstrukci výpadovky na dálnici D1. Opravu 1,5 kilometru dlouhého úseku obchvatu v ulici Za Věží provedl na sklonku loňského roku, práce na dokončení celé investice přerušila zima," řekla mluvčí. Díky oteplení nyní mohou stavbaři v opravě silnice I/67 vedoucí z Karviné přes Bohumín k dálnici D1 pokračovat.
Šestidenní uzavírka se dotkne především řidičů, kteří přes Bohumín míří na dálnici D1 nebo z ní sjíždějí směrem na Karvinou. "Objížďka vede přes Novou Ves po ulici Opletalově. Do místních průmyslových podniků je možné využít trasu přes Lidickou ulici, řidiči ale musí počítat s kyvadlovým provozem na kruhovém objezdu pod Skřečoňským mostem," řekl vedoucí odboru dopravy bohumínské radnice Pavel Vavrečka.
Zahájení oprav další důležité spojnice v Bohumíně, kterou je železárenský most, se oproti původním plánům posouvá. Původně měla Správa silnic Moravskoslezského kraje začít s jeho přestavbou hned po Velikonocích, termín ale nestihne. "Důvodem je podle informací Moravskoslezského kraje protahující se výběrové řízení na zhotovitele, kdy zadavatel musel reagovat na dotazy uchazečů a doplňovat zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek je aktuálně stanovena do 27. března. Stavební práce tak zřejmě nezačnou dříve než na přelomu jara a léta," uvedla mluvčí.
Město letos připravuje také rekonstrukci hraničního mostu ve Starém Bohumíně, na které spolupracuje s Poláky. Přesný termín zahájení prací zatím není stanoven.
"Letošní rok bude z pohledu dopravy v Bohumíně náročnější. Rozsáhlé opravy se týkají komunikací ve správě státu a kraje. Jsme rádi, že se o ně vlastníci starají a investují do nich, i když to s sebou přináší omezení a dočasné komplikace pro řidiče,“ řekl starosta Lumír Macura (nestr.).