V Bohumíně začaly přípravy na stavbu domova seniorů za 300 milionů korun

V Bohumíně na Karvinsku začaly přípravy na stavbu domova seniorů. V lokalitě u Šunychelské ulice odborníci dělají geologický průzkum, jehož cílem je zjistit charakter podloží a informace o podzemní vodě. Stavba domova zhruba za 300 milionů korun by měla začít v roce 2028. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro stavbu nového domova seniorů, který nabídne prostory pro zhruba 100 klientů. Prvním krokem přípravné fáze je právě inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum území o rozloze zhruba sedmi hektarů, kde má do budoucna vzniknout také nová obytná čtvrť," uvedla mluvčí.
Geologové v lokalitě provádějí vrty a odebírají vzorky, aby bylo možné zjistit mechanické vlastnosti zeminy. Výsledky pak ovlivní způsob, jakým bude stavba založena. Odborníci zjišťují také hloubku hladiny podzemní vody, která rozhodne o tom, zda bude možné dešťovou vodu vsakovat přímo v území nebo ji bude nutné odvádět. Následovat bude zadání studie samotného objektu a zahájení projekčních prací na příjezdové komunikace i další práce.
"Domov pro seniory je největším projektem v historii našeho města, kterým reagujeme na stárnutí populace a rostoucí poptávku po pobytových službách. Celkové náklady se odhadují na 300 milionů korun. Dohodli jsme se s Moravskoslezským krajem, že bude sloužit i jeho potřebám. Přislíbil nám dotaci 80 milionů korun. O spolupráci a využití kapacit má zájem také Rychvald a Dolní Lutyně,“ uvedl starosta Lumír Macura (nestr).
V budoucnu se v lokalitě počítá i s vybudováním obytné zóny. Vzniknout by tam mohly řadové a bytové domy, které by postavili soukromí investoři. "Ve strategickém plánu Bohumína se s územím pracuje jako s vhodným prostorem pro komunitní život, kde se propojí sociální služby a bydlení pro mladé rodiny,“ doplnil starosta.