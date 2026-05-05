V Bohumíně začíná dvouletá přestavba Základní školy ČSA za více než 100 milionů

V Bohumíně na Karvinsku začíná modernizace Základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá dva roky. Přes 400 žáků, kteří školu navštěvují, dostane vysvědčení už 19. června. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Školní komplex je svou rozlohou největší ve městě. "V těchto dnech se rozbíhají přípravné práce, zhotovitelská firma už si postupně naváží materiál. Samotná revitalizace odstartuje na začátku června,“ uvedl ředitel školy Adrian Kuder.
Dělníci budou opravovat všechny pavilony školy včetně tělocvičny, jídelny a družiny. "Budovy dostanou nové fasády a zateplení, vymění se okna i rozvody elektřiny a prostory dostanou moderní větrání s rekuperací. Škola tak po téměř 60 letech provozu získá technické zázemí odpovídající dnešním nárokům, které se znatelně projeví i v úspoře energií,“ řekl místostarosta Igor Bruzl (nestr.). Rekonstrukce by měla zlepšit klima ve třídách, kde bude stabilnější prostředí bez přehřívání a vydýchaného vzduchu. Škola by měla být také lépe odhlučněná.
Rozsáhlé přestavbě musí škola přizpůsobit i závěr školního roku. Žáci dostanou vysvědčení o týden dříve. Pro děti z prvního stupně bude ale poté v provozu školní družina, která zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědů, a to až do oficiálního konce školního roku, který ministerstvo školství stanovilo na 26. června.
Ještě před rekonstrukcí škola umožnila žákům legálně pomalovat fasádu objektu. "Pod odborným vedením vytvořili povedený mural, který oživil vstup do areálu. Symbolicky otevírá novou etapu školy, která se díky modernizaci změní k nepoznání. Za originálním streetartovým dílem stojí vybraní žáci druhého stupně, kteří pracovali pod vedením výtvarnice a pedagožky Naděždy Hlouškové. U hlavní brány ho denně vidí nejen stovky žáků a rodičů, ale i řidičů a chodců. Škola totiž stojí na jedné z nejfrekventovanějších ulic v Bohumíně," uvedla mluvčí.
Malba vznikla jako součást týdenního projektovému programu Umění je život. V díle se prolínají prvky hudby, tance, sportu i vědy. "Využili jsme období těsně před zahájením rozsáhlé rekonstrukce a dali jsme prostor našim žákům, aby ukázali, co v nich je. Na projektové výuce a propojování různých oborů stavíme dlouhodobě. Vzdělávání založené na prožitcích, spolupráci a kreativitě přirozeně motivuje děti zkoušet nové věci,“ uvedl Kuder.
Fasáda s muralem už za pár týdnů zmizí pod lešením. "I to byl důvod, proč žáci dostali prostor malovat na velkém formátu. Na novém plášti už podobný výtvarný experiment možný nebude," doplnila mluvčí.