V Bohumíně začne v pondělí oprava hraničního mostu přes řeku Odru

V Bohumíně na Karvinsku začne v pondělí oprava hraničního mostu přes řeku Odru, který spojuje Starý Bohumín s polskými Chałupkami. Kvůli přestavbě bude most až do konce srpna příštího roku uzavřen. Řidiči tak budou muset využívat objízdnou trasu. Na opravě mostu se bude podílet česká i polská strana. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Moravskoslezský kraj upraví část mostu včetně středového pilíře, stavba vyjde téměř na 29 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí evropské peníze a kraj získal i dva miliony korun od státu. "Nosná konstrukce i mostní svršek už jsou v havarijním stavu, celková rekonstrukce mostu je prostě nevyhnutelná. Jsem rád, že se nám podařilo najít shodu s polskými sousedy a hraniční most opravíme společnými silami. Stavební práce na české i polské straně sladily své harmonogramy tak, aby oprava probíhala paralelně," řekl náměstek pro dopravu Radek Podstawka (ANO).
Po uzavření mostu budou řidiči muset využívat objízdnou trasu, která povede přes vedlejší hraniční most. "Projekt počítá se sanací spodní stavby mostu, budou tedy opraveny pilíře i betonové části. Obnova nosné části bude spočívat ve výměně hlavních prvků, položení nové hydroizolace a položení nového asfaltového povrchu. Modernizovat se bude i svršek mostu, v plánu je tedy i rekonstrukce chodníků, instalace nových bezpečnostních prvků, veřejného osvětlení i semaforů,“ řekl náměstek hejtmana pro investice a majetek Michal Kokošek (ANO).