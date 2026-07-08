V Bohumíně znovu dohlížejí na pořádek asistenti prevence kriminality

Bohumín na Karvinsku obnovil po půlroční pauze službu asistentů prevence kriminality. Z ulic odešli, protože město přišlo o podporu jejich financování. Nyní jejich působení do konce roku uhradí prostřednictvím dotace ministerstva vnitra. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
Proti loňsku, kdy ve městě těchto asistentů bylo deset, bude nyní na pořádek dohlížet čtyřčlenný tým. Během léta budou asistenti působit hlavně v centru města. Od září budou mít na starosti také dohled na přechodech u základních škol.
"Přebírají část běžné preventivní práce a pochůzkové činnosti, takže naši strážníci mají více prostoru řešit zásadnější události. Asistenti nemají tolik pravomocí, v ulicích ale představují důležitou spojku mezi obyvateli a městskou policií,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Bohumín Petr Vachtarčík.
Mezi asistenty bude i Lucie Hotová, která byla součástí projektu od jeho vzniku v roce 2016 až do nuceného přerušení na konci loňského roku. "Když jsem se dozvěděla, že končíme, bylo mi smutno. Za těch deset let jsem tu prožila kus života. Poznala jsem spoustu lidí a oni poznávali na ulici mě. Mám radost, že jsem dostala příležitost pokračovat. Tahle práce mě baví a chci přispívat k tomu, aby v Bohumíně bylo bezpečno," řekla Hotová.
Bohumín musel program asistentů prevence kriminality přerušit na konci loňského roku, protože pro jeho financování chyběl dotační titul. "Vyčerpali jsme všechny formy podpory, které deset let držely program při životě. Nejprve nám s financováním jejich mezd pomáhal stát prostřednictvím úřadu práce, poté jsme je hradili prostřednictvím evropských dotací. Poslední tříletá skončila v závěru loňského roku a nebyla za ni vypsána žádná náhrada,“ uvedl místostarosta Petr Vícha (nestr.).
Město přesto doufalo, že se asistenti prevence budou moci do ulic vrátit. Bohumín nakonec uspěl s žádostí o dotaci, která do konce roku pokryje 75 procent nákladů. Ministerstvo vnitra na každého z asistentů přispívá 22.000 korun měsíčně, zbytek nákladů doplácí město ze svého rozpočtu. "Zda budou pokračovat i po 31. prosinci 2026, zatím není jasné. Rozhodne především to, zda se podaří zajistit další finanční podporu," uvedla mluvčí.