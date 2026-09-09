V břidličném Flascharově dole v Odrách se otevřela nová prohlídková trasa

V historickém břidličném Flascharově dole v Odrách na Novojičínsku se otevřela nová zážitková prohlídková trasa. Je určena návštěvníkům od 15 let bez zdravotních omezení, kteří musí překonat mimo jiné i takzvanou lutnu, tedy ocelovou rouru o průměru pouhých 80 centimetrů. Úprava štoly Johann II, která byla dosud nepřístupná kvůli závalům, přišla téměř na 11 milionů korun. ČTK to řekl oderský starosta Libor Helis (Změna pro Odersko).
"Má to být část štoly, která je pravděpodobně nejstarší z celého těžebního prostoru a za druhé má nejkrásnější prostory, které jsou vytěžené," řekl Helis.
Důlní dílo Flascharův důl pochází z přelomu 19. a 20. století. Těžba břidlice tam skončila ve 20. letech minulého století. Roku 2020 se tam otevřela první prohlídková trasa. Ve třípatrovém důlním komplexu si dosud mohli návštěvníci prohlédnout spodní patro dolu, tedy štolu Hortensie, a část patra druhého, štoly Johann. Nyní je přístupná i zbývající část druhého patra.
Flascharův důl je přístupný zhruba od 1. května do 31. října, přes zimu je uzavřen kvůli zimování netopýrů. V nabídce teď budou dvě oddělené prohlídkové trasy. Dostupné prohlídky budou vypsané v rezervačním systému na webu.
"Bude tam důrazné upozornění, že na tuto trasu musí být člověk fyzicky zdatný. Není to pro děti do 15 let a rozhodně ne pro seniory, kteří už mají pohybové problémy," řekl starosta.
Nová trasa je dlouhá přibližně 300 metrů. Návštěvníci na ní polezou po žebříku i takzvanou plazivkou, kovovým tunelem. Jedním z vrcholů trasy je velká dobývací komora s unikátním geologickým útvarem - těžbou odhaleným jádrem vrásy, což je břidlice ohnutá do zvláštního tvaru.
Kristýna Schuchová, která učí geologii na VŠB-Technické univerzitě Ostrava a v dole dělá průvodce, řekla, že štola se nachází ve vrstvách starých zhruba 350 milionů let. Tehdy tam bylo mořské dno. "Horizontální dno bylo tektonickými vlivy z obou dvou stran utlačováno. Původní rovné vrstvy se začaly postupně ohýbat, a jak přestaly tlaky působit, zůstaly v ohnutí," popsala vznik vrásy Schuchová.
Starosta řekl, že pro horníky byla vrása bezcenná, protože břidlice v ní je zakulacená a na střechy se nedá použít. "Horníci tu vrásu prostě jenom obnažili, vytěžili kolem, co bylo rovné, a šli dál. Vrásu nechali, což je úplně fantastické," řekl Helis.
Podle Schuchové v Česku není moc míst, kde se dá něco podobného vidět. "Je to unikát i z geologického hlediska. Co se člověk učí dlouho v učebnicích, tak vidí na vlastní oči. Myslím si, že i obyčejného laika zaujme, že je možné, že kus horniny se ohne do takového obrovského válce," řekla Schuchová.
Během prací na zpřístupnění další části dolu se rovněž zvýšila jeho stabilita a bezpečnost. Odry na projekt dostaly téměř čtyři miliony korun od ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje, zbytek zaplatily z vlastních zdrojů. Starosta řekl, že v budoucnu bude město chtít zpřístupnit i třetí patro dolu.