V Bruntále bude koalice ANO, Prozměnu a Bruntál plus,starostou má být Henč z ANO

V Bruntále vznikla koalice hnutí ANO, hnutí Prozměnu a uskupení Bruntál plus. Zástupci všech tří subjektů podepsali koaliční smlouvu. Kandidátem na starostu bude dosavadní starosta Martin Henč (ANO). Místostarosty mají být Radek Zatloukal a Blanka Drabová (oba Prozměnu). O konečném složení vedení města rozhodne ustavující zastupitelstvo, které je naplánováno na 19. listopadu. ČTK to dnes řekl Henč.
"Konečné obsazení těchto funkcí bude potvrzeno volbou na ustavujícím zasedání zastupitelstva města. Naším společným zájmem je především dobře fungující město a kvalitní služby pro jeho občany. Těšíme se na společnou práci pro Bruntál,“ uvedl Henč.
Koalice bude mít v pětadvacetičlenném zastupitelstvu 14 mandátů. Komunální volby v Bruntále vyhrálo ANO, které získalo sedm mandátů v pětadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhé skončilo uskupení Prozměnu se šesti zastupiteli. Obě strany dosud vládly ve městě společně s uskupením Bruntál 2026, které získalo šest mandátů. Dva zastupitele mají SPD a uskupení Bruntál srdcem a rozumem. Po jednom pak Nová radnice a Bruntál plus.
Výsledky letošních voleb zpochybnily u krajského soudu dva návrhy. Sdružení Bruntál srdcem a rozumem požadovalo zneplatnění celých voleb, mimo jiné kvůli údajným nedostatkům v informování o volebních okrscích a zabezpečení volební urny. Další návrh zpochybňoval zvolení jednoho ze zastupitelů s tvrzením, že v Bruntále nebydlí. Soud oba návrhy zamítl.