V bývalém učitelském domě v Ostravě-Kunčičkách vznikne školka i školní družina

V městském obvodě Slezská Ostrava začala rekonstrukce bývalého učitelského domu ve Škrobálkově ulici v Kunčičkách téměř za 50 milionů korun. Nově tam bude mateřská škola, školní družina i prostory pro kroužky. Přestavba by měla být hotová za rok. Novinářům to dnes řekli slezskoostravský starosta Richard Vereš (ANO), místostarosta Roman Goryczka (Ostravak) a jednatel společnosti Substav Invest Luděk Šubert.
"Vzniknou dvě oddělení mateřské školy. Vzniknou také dvě oddělení školní družiny, protože budova je propojena se základní školou. V podkroví pak bude šest kluboven, které budou sloužit mimo jiné pro volnočasové aktivity, pro kroužky dětí ze základní školy," řekl Vereš.
Obvod počítá i s rekonstrukcí zahrady, která je za školkou a přiléhá ke Slezskému mlýnskému náhonu. "Je to velmi pěkný pozemek, kde mohou vzniknout i hrací prvky a odpočinková klidová zóna právě pro mateřskou školu, která může být ale využívaná i školou základní a družinou. A zároveň budou vybudována i parkovací místa, bude upraveno okolí budovy," řekl starosta.
Budova vznikla téměř před 100 lety jako bydlení pro učitele místní školy, s níž je propojena spojovacím krčkem. Později byla přebudována na byty. V posledních letech ale sešla a nájemníci se vystěhovali.
"Bude probíhat kompletní obnova střešního pláště, který bychom chtěli stihnout do konce tohoto roku. Přes zimní počasí bychom měli spustit práce v interiéru, kde jsou kompletní rekonstrukce všech místností, všech pater, a pokud by nám počasí přálo, tak bychom rádi ještě v tomto roce zvládli opravu hydroizolace spodní stavby. V příštím roce na to navážeme kompletní rekonstrukcí fasády," popsal postup prací Šubert.
Uvnitř se budou měnit všechny podlahové vrstvy a stěny se budou oklepávat až na cihlu. "Budou kompletní nové podhledy, omítky, schodiště a jsou tam drobné změny dispozice, kde se některé příčky budou bourat a budou vznikat nové příčky," řekl Šubert.
Goryczka řekl, že Slezská Ostrava se rozrůstá a míst v mateřských i základních školách v obvodu je málo. Celá Ostrava má ale míst ve školkách nadbytek, proto podle něj obvod na dotace ne přestavbu školek nedosáhne.
"Stavbu realizujeme z vlastních zdrojů, které jsme získali doplatkem daně z nemovitosti od společnosti Liberty. Insolvenční správce nám v červnu zaslal platbu za rok 2024, proto jsme hned vyhlásili veřejnou zakázku," řekl Vereš. Dodal, že kapacity školek v Ostravě jsou zatím dostatečné, nicméně obvod chce mít co nejmodernější budovy, které odpovídají současné době.
Do přestavěné budovy ve Škrobálkově ulici se přestěhují děti z nedaleké školky v Nástupní ulici, kde je dnes jednotřídka. Tuto budovu obvod plánuje prodat, protože je na méně vhodném místě u železniční trati a pro provoz školky je neefektivní.