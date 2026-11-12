Krajský soud v Ostravě dnes odročil projednávání případu údajné zpronevěry obecních peněz v Čakové na Bruntálsku. Hlavní líčení musel odročit kvůli omluvě bývalého starosty obce Emiliána Janči a advokáta někdejší účetní Dagmar Krejčí. Oba nepřítomnost zdůvodnili zdravotními problémy. Nový termín jednání soud stanovil na 21. a 22. ledna příštího roku. Obžalovaní podle obžaloby v letech 2010 až 2020 prostřednictvím fiktivních faktur, dohod o provedení práce a dalších účetních operací připravili obec o téměř 19 milionů korun.
"Ve středu odpoledne soud obdržel omluvu obžalovaného Janči z důvodu onemocnění trávicího traktu," uvedla soudkyně. Janča podle ní zároveň sdělil, že nechce jednání komplikovat a má zájem se ho účastnit. Dnes pak soud obdržel také žádost o odročení od advokáta obžalované Krejčí. I on onemocněl a nepodařilo se mu za sebe zajistit náhradu.
Státní zástupkyně Veronika Tvrdá dnes ČTK řekla, že způsobená škoda téměř 19 milionů korun zůstává neuhrazena. Obžalovaným hrozí za zpronevěru až deset let vězení. Podle žalobkyně obžalovaná žena při vyšetřování spolupracovala, zatímco bývalý starosta vinu odmítá. "Obžalovaná uvedla, že vše začalo na popud starosty obce. Přiznala ale, že z trestné činnosti měla sama prospěch," řekla Tvrdá. Zatím se podle ní nepodařilo prokázat, jakým způsobem si dvojice zpronevěřené peníze rozdělovala.
Janča čelí obžalobě ze zpronevěry a zneužití pravomoci úřední osoby, Krejčí je obžalována ze zpronevěry. Podle obžaloby společně vytvořili systém neoprávněného odčerpávání peněz z obecního majetku. Peníze měli získávat prostřednictvím fiktivních faktur, dohod o provedení práce a dalších účetních operací. Státní zástupkyně pro obžalované navrhuje nepodmíněné tresty v délce pěti a šesti let.
Soud bude v hlavním líčení provádět rozsáhlé dokazování. Vyslechnout má desítky svědků a zabývat se rozsáhlou účetní, bankovní a auditní dokumentací.
Obec Čaková má přibližně 340 obyvatel. Současný starosta Petr Náhlý (Šance na změnu) již dříve ČTK řekl, že obec čeká na soudní rozhodnutí a chce mít dlouholetou kauzu uzavřenou. Podle něj se výše způsobené škody nezměnila a žádný z obžalovaných ji dosud neuhradil. Případem se obec zabývala již v době, kdy se jím zabývali kriminalisté a právníci obce.
Podobné případy v posledních letech řešily i další obce. Například z účtu Horních Stropnic na Českobudějovicku zmizelo v roce 2024 deset milionů korun. Podezření ze zpronevěry čelí tehdejší starosta Václav Kučera (KSČM), který podle policie peníze poslal podvodníkovi.
Za zpronevěru si 6,5 roku ve vězení odpykává také bývalá účetní Jindřichova na Šumpersku. Podle soudu za několik let odčerpala z obecního účtu 24 milionů korun.
Velkou pozornost vzbudil také případ pracovnice Správy nemovitostí Hradec Králové, která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky přibližně 46 milionů korun. Kriminalisté se případem zabývají pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem.