V centru Ostravy uzavřeli koalici zástupci hnutí ANO, Ostravak a Starostové

Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz povede koalice vítězného ANO, hnutí Ostravak a Starostové pro Ostravu Centrum. Starostou se má stát Jiří Till (ANO). Koalice bude mít v pětatřicetičlenném zastupitelstvu převahu 20 hlasů. Uskupení dnes podepsala koaliční smlouvu. ČTK o tom informoval lídr hnutí ANO Till. Koalice kopíruje povolební uspořádání na ostravském magistrátu.
Hnutí ANO bude mít v devítičlenné radě městského obvodu čtyři zástupce. Kromě postu starosty obsadí i pozice dvou místostarostů. Renáta Kunzová bude mít na starosti sociální věci, školství a rodinnou a komunitní politiku. Denis Velčovský se zaměří na investice, strategický rozvoj, rozpočet a finanční hospodaření městského obvodu. Radním bude Adam Hotový.
Hnutí Ostravak bude mít v radě tři zástupce. První místostarostkou bude Petra Bernfeldová (Ostravak), která se bude starat o správu bytového a nebytového fondu a hospodaření s nemovitým majetkem obvodu. Dalším místostarostou bude Jan Vlček, který bude zodpovídat za komunální služby, péči o veřejný prostor a životní prostředí. Radní se stane Michaela Horváthová.
Starostové budou mít v radě dva zástupce. Jan Petrus je nominován na funkci místostarosty, který se bude starat například o kulturu, sport či podporu podnikání. Pozici radního obsadí Jan Fedor.
"Velkou výhodou je, že naše koalice vzniká na stejném půdorysu jako vedení města Ostravy. Od toho si slibuji mnohem užší spolupráci na společných projektech, lepší koordinaci investic a větší podporu ze strany magistrátu," uvedl Till.
Koaliční partneři se chtějí zaměřit mimo jiné na bezpečnost a čistotu veřejného prostoru, rozvoj bydlení, investice, revitalizaci Přívozu, modernizaci úřadu a podporu kultury, sportu a komunitního života.
Volby v centrálním městském obvodu vyhrálo hnutí ANO se ziskem deseti mandátů. Po sedmi zástupcích mají uskupení Ostravak a sdrcOVA, po třech Piráti, Starostové pro Ostravu Centrum a OK pro Ostravu, dva zastupitele získali Motoristé sobě.