V centru Ostravy vznikne místo kliniky plastické chirurgie bytový dům

V centru Ostravy přibudou nové byty. Nahradí původně zamýšlený polyfunkční dům, který měl vzniknout v lokalitě nazývané Malé Lauby. O změnu původního projektu město požádal investor. Novinářům to sdělil primátor Jan Dohnal (Spolu).
"Prodali jsme pozemek, kde vedle dnešních laubů měla vyrůst klinika plastické chirurgie, dole měl být parter a nad tím ordinace. Po dohodě s investorem, který nás o to požádal, jsme se dohodli na změně záměru projektu. Nám to přijde správné. Nový bytový dům nabídne 50 bytových jednotek. Budou tam podzemní místa na parkování. Samozřejmě je to centrum města, takže dole zůstane živý parter se službami a s přístupem do všech ulic," uvedl Dohnal.
Kvůli změně funkčního využití objektu se promění i jeho vzhled a původně plánovaný harmonogram výstavby, protože bude potřeba vypracovat novou projektovou dokumentaci. Nejpozději do konce letošního roku musí investor požádat o povolení změny záměru stavby objektu. Po získání potřebných povolení musí výstavba podle primátora začít do tří měsíců a měla by trvat nejdéle rok a půl.
"Změna původního záměru posílí polyfunkční charakter centra města. Lidem nabídne kvalitní bydlení v lokalitě s dobrou dostupností služeb v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí. Kromě prostor pro služby může objekt nabídnout prostory pro zdravotní služby, ordinace, administrativní činnost či odbornou poradenskou činnost," doplnil Dohnal.
Podle něj mohou nové byty přilákat do města další obyvatele. O prodeji pozemku zastupitelé rozhodli v roce 2021. Investor za více než 1400 metrů čtverečních zaplatil přes 14 milionů korun bez DPH.