V centru Ostravy začaly přípravy na letošní ročník Ostravských Vánoc. Tradiční akce se letos uskuteční od 21. listopadu do 6. ledna. Kromě vánočních trhů se návštěvníci mohou těšit na kulturní program, atrakce i kluziště pod širým nebem. Novinářům to dnes sdělil Jiří Šimon, jednatel městské společnosti Černá louka, která má zajištění akce na starosti.
S letošním ročníkem začne i postupná obnova dřevěných prodejních stánků. Do roku 2028 bude pořízeno 60 nových. Nahradí dosavadní vybavení, jež je na hranici své životnosti. Zastupitelstvo města na tento projekt schválilo na červnovém zasedání investiční dotaci ve výši 18 milionů korun.
"Ostravské Vánoce patří k tradičním akcím, které každoročně oživují centrum města a vytvářejí prostor pro setkávání Ostravanů i mimoostravských návštěvníků. Investice do nových dřevěných stánků je důležitým krokem k tomu, aby si vánoční trhy zachovaly svůj charakter a zároveň měly kvalitní zázemí i v dalších letech," řekl primátor Jan Dohnal (Spolu).
Trhy začnou třetí listopadovou sobotu. Hlavní scénu na Masarykově náměstí doplní program pro rodiny s dětmi na Jiráskově náměstí, Vánoční kluziště na náměstí Dr. Edvarda Beneše a sváteční výzdoba centra města včetně Prokešova náměstí u Nové radnice. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí se uskuteční v sobotu 28. listopadu, kdy se zároveň rozsvítí i výzdoba a otevře se kluziště, které bude v provozu do Nového roku. Bruslení bude stejně jako v předchozích letech zdarma, zpoplatněno zůstane půjčovné bruslí a další služby.
Na přípravě a provozu adventních trhů se podílí také centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Jeho technické služby zajišťují dovoz a instalaci stánků, jejich elektrické připojení i další technickou pomoc. "Přípravy Ostravských Vánoc probíhají s velkým předstihem, protože je potřeba sladit provoz jednotlivých scén, technické zajištění i program," řekl Šimon. Bližší informace o projektu lze najít také na webových stránkách www.ostravskevanoce.cz.