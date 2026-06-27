V Českém Těšíně zemřela seniorka po srážce s autem na přechodu pro chodce

Sedmdesátiletá žena zemřela v pátek odpoledne při dopravní nehodě v Českém Těšíně na Karvinsku. Na přechodu pro chodce ji srazil osobní automobil. Seniorka utrpěla mnohačetná zranění, kterým na místě podlehla. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
Nehoda se stala po 14:00 na přechodu pro chodce bez světelné signalizace. Svědci nehody zahájili ještě před příjezdem záchranářů laickou resuscitaci. Posádky zdravotnické záchranné služby následně pokračovaly v nepřímé srdeční masáži, zajistily dýchací cesty i žilní vstup pro podání léků. "Přes veškerou snahu se život ženy zachránit nepodařilo," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Policisté po dobu nezbytně nutnou řídili dopravu. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Okolnosti nehody a její příčiny vyšetřují karvinští policisté.