V Havířově otevřeli nové Dětské centrum Pluto pro ohrožené děti

V Havířově na Karvinsku vzniklo nové Dětské centrum Pluto. Pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc, nechal za 73,5 milionu korun vybudovat Moravskoslezský kraj. Z Národního plánu obnovy ministerstva práce a sociálních věcí získal 30 milionů korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
Zařízení bude pomáhat například týraným, zneužívaným či zanedbávaným dětem, ale také těm, jejichž rodiče skončí v nemocnici nebo ve vazbě a rodina nemá možnost se o ně postarat. Dvě nové budovy vznikly v místě původního sídla dětského centra. Jeho stav byl ale nevyhovující a loni v únoru tak byl objekt zdemolován.
"Prostředí nového centra je navržené tak, aby působilo jako běžný domov. Je rozděleno na tři samostatné domácnosti, ve kterých může být celkem 12 dětí. Ve výjimečných případech, kdy do centra přijde sourozenecká skupina nebo nějaký případ, který nutně vyžaduje neodkladnou péči, se může kapacita navýšit až na 15 lůžek," řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO).
Pobytová služba je umístěna do jedné ze dvou budov, ve druhé budou od července fungovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zároveň bude sloužit jako administrativní a provozní zázemí organizace.
"Snažíme se, aby se u nás cítily děti bezpečně a mohly se, když to situace v jejich rodině dovolí, bezproblémově vrátit domů. Pro tyto účely je pak hodně důležitá návazná péče, kterou budeme nově poskytovat ambulantní i terénní formou. Můžeme tak urychlit návrat dítěte domů, posílit preventivní práci s rodinami nebo je podpořit v krizových situacích. A samozřejmě hlavně chceme snižovat riziko odebrání dítěte z rodiny," uvedla ředitelka Dětského centra Pluto Zuzana Klimszová. Během výstavby centrum své služby poskytovalo v náhradních prostorech.