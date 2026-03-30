V Havířově začala rekonstrukce Domova seniorů Luna za 830 milionů korun

V Havířově na Karvinsku dnes začala rekonstrukce Domova seniorů Luna. Úpravy zvýší jeho kapacitu o 70 míst. Modernizace za zhruba 830 milionů korun by měla být hotová v roce 2033. Novinářům to sdělila mluvčí magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.
O financování rekonstrukce a dostavby domova se podělí město a kraj, který zaplatí téměř polovinu nákladů, ze svého rozpočtu přispěje 400 miliony korun. Projekt v minulosti kritizovala krajská opozice, poukazovala na fakt, že zvýšením kapacity vznikne monstrózní zařízení, což je v přímém rozporu se střednědobým plánem sociálních služeb a dlouhodobou strategií kraje nevytvářet takto velká sociální zařízení.
"Rekonstrukce bude postupná tak, aby byl zachován provoz zařízení a minimalizován dopad na jeho klienty. Nepůjde však pouze o rekonstrukci, ale ke stávající budově se přistaví objekt nový, který významně navýší kapacitu. Aktuálně středisko Luna nabízí v domově seniorů 184 míst, díky našemu společnému projektu jich přibude dalších 70," řekla náměstkyně primátorky Havířova pro sociální záležitosti Alena Olšoková (ANO).
Cílem rekonstrukce je podle mluvčí zlepšit podmínky pro klienty i zaměstnance zařízení a přizpůsobit objekt současným standardům sociálních služeb. "Plánované úpravy zahrnují modernizaci pokojů, společných prostor i technického vybavení. Důraz bude kladen také na bezbariérovost, bezpečnost a energetické úspory. V minulém roce žilo v Moravskoslezském kraji zhruba 56.000 osob starších 80 let. Podle predikcí se tato skupina do roku 2035 zvětší na 89.000 lidí," doplnila mluvčí.