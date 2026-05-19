V Hlučíně otevřeli chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním

V Hlučíně na Opavsku se otevřelo chráněné bydlení určené lidem s duševním onemocněním. Moravskoslezský kraj ho nechal vybudovat v Okrajové ulici a objekt za více než 37 milionů korun má osm lůžek. Novinářům to dnes sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
"Nová sociální služba nabídne dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním bezpečné a důstojné zázemí, podporu při každodenních činnostech a příležitost postupně se osamostatnit," řekla.
Chráněné bydlení bude provozovat krajská příspěvková organizace Fontána. Služba je určena lidem od 18 let s diagnózami, jako je schizofrenie, psychotické či afektivní poruchy nebo organický psychosyndrom.
"Forma chráněného bydlení je pro naše klienty ideální, protože kombinuje bezpečí odborné podpory s přirozeným prostředím, které motivuje k vlastní aktivitě. Lidé se tu učí zvládat běžné situace, posilují své schopnosti a získávají důvěru sami v sebe. To všechno je pro jejich dlouhodobou stabilitu klíčové,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký(ANO).
V chráněném bydlení jsou nepřetržitě přítomni zaměstnanci krajské organizace, kteří se starají nejen o bezpečnost klientů, ale poskytují jim i potřebnou podporu. Dvoupodlažní novostavba je částečně podsklepená. Klientům nabízí osm samostatných pokojů, které jsou rozděleny do dvou bytů. V každém z nich jsou společné prostory s kuchyňskou linkou a hygienické zázemí. V budově jsou i prostory pro personál.
Náklady na stavbu i vybavení domova byly 37,3 milionu korun, zhruba dvě třetiny by měla pokrýt dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. Z Národního plánu obnovy může kraj získat až 22, 2 milionu korun, zbytek doplatí ze svého rozpočtu.