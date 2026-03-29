V horách v Moravskoslezském kraji silničáři stále doporučují větší opatrnost

V horských oblastech Moravskoslezského kraje silničáři stále doporučují řidičům větší opatrnost. Vozovky jsou mokré, ve vyšších polohách v Beskydech na Frýdecko-Místecku je místy sníh. Někde je mlhavo nebo snižuje dohlednost déšť, fouká silný vítr. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.
Silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, je na Frýdecko-Místecku ve zhruba pětadvacetikilometrovém úseku z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu celou zimu uzavřená pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun. Silnice vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance, nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.
Podle předpovědi meteorologů bude dnes v kraji většinou zataženo. Místy lze očekávat občasný déšť nebo přeháňky, v horách bude sněžit.