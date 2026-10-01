V Horních Tošanovicích zemřel ráno při nehodě chodec, řidič byl pod vlivem drog

Při ranní dopravní nehodě v Horních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku zemřel třiapadesátiletý chodec. Dnes krátce před 05:00 muže na silnici srazil osobní automobil. Jeho řidič byl podle policie pod vlivem drog. Záchranáři muže na místě resuscitovali, přes jejich snahu se ale nepodařilo obnovit jeho srdeční činnost. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
"Třiapadesátiletý muž nejevil v okamžiku příjezdu záchranářů známky života a byla u něj zahájena rozšířená resuscitace," uvedl Humpl. Muž podle něj utrpěl mnohočetná poranění hrudníku, břicha, nohou, rukou a hlavy. Záchranáři se ho snažili oživit zhruba 30 minut, lékař následně konstatoval smrt.
Nehoda se stala v katastru Horních Tošanovic na silnici II/648 ve směru od Třanovic. Podle dosavadních zjištění policie jel řidič osobního vozu narozený v roce 1988 od Třanovic. "U řidiče policisté provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem, avšak test na drogy byl již pozitivní," uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.
Na místě zasahovala posádka zdravotnické záchranné služby z Nošovic, pozemní lékařský tým z Třince a ostravský vrtulník. Silnice byla po dobu zásahu uzavřena, nyní je podle policie plně průjezdná. Příčiny a okolnosti nehody policisté dále prověřují.