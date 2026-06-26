V Karviné budou společně kandidovat STAN, ODS, Piráti a TOP 09

V Karviné budou v komunálních volbách společně kandidovat STAN, ODS, Piráti a TOP 09. Uskupení dnes podepsala koaliční smlouvu. Kandidovat budou pod názvem Srdce pro Karvinou. Do čela kandidátní listiny se postaví Petr Letocha (STAN), který o tom informoval ČTK.
Druhé místo obsadí Pavel Pluhař (ODS) a třetí Marek Božoň (Piráti). Signatáři koaliční smlouvy se zavázali, že po komunálních volbách, které se budou konat 9. a 10. října, nebudou jakkoliv spolupracovat s komunistickými nebo extremistickými politickými subjekty. Stejný závazek platí také vůči trestně stíhaným lidem. Ve městě čelí obvinění v korupční fotbalové aféře primátor Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM). Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale dnes návrhu nevyhověla. Primátor opakovaně avizoval, že chce svůj post v komunálních volbách obhajovat.
"Dnešní podpis koaliční smlouvy není jen formalita. Je to především závazek vůči občanům Karviné. Dokázali jsme spojit čtyři demokratické politické subjekty, které mají odlišné pohledy na řadu témat, ale shodují se na tom nejdůležitějším, že Karviná potřebuje jasnou strategii své budoucnosti," uvedl Letocha.
Koalice se chce zasadit o vytvoření 1000 nových pracovních míst do konce volebního období, která chce najít především posílením cestovního ruchu. "Karviná disponuje řadou míst, která mají potenciál přitáhnout návštěvníky z celé České republiky i ze zahraničí. Lázně Darkov, Karvinské moře, historické centrum Fryštátu se zámkem, park Boženy Němcové, šikmý kostel, areál bývalého golfového klubu, nový fotbalový stadion i rozsáhlá síť cyklostezek představují jedinečné hodnoty, které dosud nejsou dostatečně využívány," míní Letocha.
Koalice proto počítá s podporou výstavby hotelů a penzionů, rozšířením gastronomických služeb či vznikem rekreačního areálu u Karvinského moře. Zasadit se chce také o rozvoj kempování či rozšíření půjčoven sportovního vybavení. Zaměří se i na pořádání kulturních a sportovních akcí.
Před čtyřmi lety vyhrála volby v Karviné SOCDEM, která získala 23 mandátů. Druhé bylo hnutí ANO s deseti zastupiteli, s nímž SOCDEM vytvořila koalici. V opozici skončila se čtyřmi mandáty SPD a také Spolu a KSČM, které mají po dvou zastupitelích.