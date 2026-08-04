V komunálních volbách v Havířově na Karvinsku chce v říjnu o hlasy voličů usilovat devět politických uskupení. ČTK to dnes řekla vedoucí odboru vnitra a živnostenského úřadu Radana Freislerová. Před čtyřmi lety kandidovalo o jeden subjekt méně. Hejtman Josef Bělica (ANO) se nakonec neobjeví na kandidátce hnutí ANO, uvedl Deník. Volby se konají 9. a 10. října.
Některá politická uskupení už oznámila své lídry. Primátorský post bude obhajovat Iveta Kočí Palkovská z hnutí ANO. Na druhém místě kandidátní listiny měl podle dřívějších informací figurovat právě hejtman. Deník připomněl, že bývalý primátor Havířova se do vedení města vrátil na začátku letošního roku, kdy byl znovuzvolen do rady města. "Současného hejtmana kraje místní organizace na kandidátku nezařadila,“ řekla Kočí Palkovská. Podle informací Deníku měl podporu primátorce vyjádřit i premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
V čele subjektu Společně pro Havířov, kde budou zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, bude Eva Šillerová, sdružení KSČM, Stačilo, ČSSD, Trikolory a nezávislých povede Veronika Bunczek Turská, v čele Havířova sobě bude Jiří Jekl a Kamil Křenek bude lídrem kandidátní listiny SOCDEM a nezávislých kandidátů. Lídrem SPD bude Radomír Mikesz.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby hnutí ANO, které v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo 15 mandátů. Druhý Havířov sobě získal sedm křesel. Po šesti mandátech získali SPD a Spolu+, čtyři zastupitelé má Hnutí pro Havířov, tři ČSSD a osobnosti města (nynější SOCDEM) a dva zástupce KSČM. Koalici ve městě nyní tvoří ANO, SOCDEM, Spolu a Hnutí pro Havířov. Vedení města se ale během končícího volebního období několikrát změnilo.