Lidská tvář složená z desítek zdánlivě nesourodých fragmentů, vrstev a materiálů bude ústředním motivem výstavy současné české výtvarnice Ivany Štenclové v Galerii města Karviné. Expozice nazvaná Kontrapunkt představí autorčinu tvorbu, v níž se prolíná kresba, malba a prostorový reliéf. Vernisáž bude 24. listopadu, výstava, která uzavře letošní výstavní sezonu galerie, potrvá do 15. ledna příštího roku. ČTK to dnes za pořadatele řekla Zuzana Balická.
"Štenclová ve své tvorbě dlouhodobě zkoumá lidskou identitu, mezilidské vztahy a rodinné vazby. Pracuje především s motivy tváře, portrétu a autoportrétu. Tradiční výtvarné postupy přitom kombinuje s experimentováním s materiály a technologiemi. Výsledkem jsou obrazy, které zblízka působí jako soubor samostatných objektů a teprve z větší vzdálenosti se skládají do rozpoznatelného celku," uvedla Balická.
Významnou roli v současné tvorbě Štenclové má laserové řezání. Z jednotlivých částí překližky, papíru či plechu autorka vytváří vrstvené reliéfy. Důležitá přitom nejsou jen jednotlivá materiálová pole, ale také mezery mezi nimi. Výsledný obraz se proměňuje podle toho, odkud se na něj návštěvník dívá a jak na něj dopadá světlo.
"Název výstavy odkazuje na hudební princip souznění jednotlivých hlasů. Ve svých obrazech tento moment přenáším do vizuální roviny. Často se jedná o jakýsi dialog protikladů, které teprve dohromady tvoří výsledný a chtěný celek. I přes odlišnost nebo nesourodost jednotlivých subjektů jde v podstatě o hledání harmonie," vysvětlila autorka.
V kompozicích se objevují například komiksové postavy, symboly, emotikony, gesta nebo zvířata. Zblízka lze vnímat jejich samostatnost, ostré hrany a strukturu použitých materiálů. Při odstupu se jednotlivé prvky propojí a vytvoří lidskou tvář. Výstava tak podle autorského konceptu pracuje s napětím mezi jednotlivostí a celkem. Podobně jako v hudebním kontrapunktu se různé hlasy nevylučují, ale vzájemně doplňují a vytvářejí výslednou harmonii.
Štenclová se narodila v roce 1980. V letech 1999 až 2005 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby Jitky Svobodové. Za diplomovou práci získala Cenu Josefa Hlávky. Její díla byla představena na samostatných i skupinových výstavách v Česku i zahraničí, mimo jiné v Německu, Polsku, Itálii, Gruzii a Portugalsku. Jsou zastoupena například ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění v Ostravě nebo Muzea moderního umění Andyho Warhola na Slovensku.