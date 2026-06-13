V Karviné-Starém Městě vzniká nová lávka přes řeku Olši za 26 milionů Kč

V Karviné-Starém Městě začala po několika měsících příprav stavba lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Ocelová lávka dlouhá 104 metrů a široká 3,65 metru bude stát 26 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Monika Danková. Stavební práce platí ministerstvo financí, lávka by měla být hotová příští rok na jaře.
"Aktuálně připravujeme založení budoucí lávky a navazujících komunikací. Současně pokračují zemní práce na straně ulice Sovinecká, kde vznikne navazující úsek cyklostezky. Postup stavby je už v terénu dobře patrný. Jedná se o technologicky náročnou část stavby, která je nezbytná pro následnou montáž samotné konstrukce," uvedl stavbyvedoucí Zbyšek Staś.
Kvůli bezpečnosti pěších i cyklistů je část cyklostezky zavřená. "Přestože je staveniště řádně označeno, v počátku prací jsme se setkali s případy nerespektování uzavírky cyklostezky. S postupující výstavbou a nasazením těžké techniky budou bezpečnostní rizika ještě vyšší, proto žádáme cyklisty i pěší o respektování všech omezení a vyznačených alternativních tras," řekla Jana Salamonová z majetkového odboru.
Lávka propojující ulice U Řeky a Sovinecká má zajistit bezpečnější spojení pro pěší i cyklisty. Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.