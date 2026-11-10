V Karviné vznikne dočasná cesta ke stavbě univerzitního centra

V Karviné vznikne do konce roku provizorní panelová cesta ke vznikajícímu Centru podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity. Spojnice má odvést z frekventovaných míst velkou část aut směřujících na staveniště. ČTK to sdělila mluvčí radnice Monika Danková.
Stavba nového univerzitního zázemí za zhruba 785 milionů korun začala letos na jaře, dokončena by podle plánu měla být příští rok v listopadu. "Provizorní panelová komunikace propojí staveniště přímo s páteřní třídou 17. listopadu. Jejím hlavním účelem je odvést významnou část staveništní dopravy mimo ulici Karola Śliwky a Univerzitní náměstí a snížit tak pohyb nákladních vozidel a stavební techniky v centru města," řekla Danková.
Šest metrů široká cesta bude dlouhá přibližně 120 metrů. Nový sjezd bude mezi Univerzitním parkem a hlavní budovou Obchodně podnikatelské fakulty. "Povrch vytvoří silniční panely uložené na zpevněném štěrkovém podkladu. Její zprovoznění předpokládáme ještě do konce letošního roku," řekl projektový manažer Slezské univerzity Libor Chlebiš.
Přípravné práce začnou tento týden. Kvůli stavbě bude nutné pokácet pět stromů v místě budoucího sjezdu. Dělníci odstraní i dva stožáry veřejného osvětlení. Na místě přibude i dočasné dopravní značení. S terénními úpravami by se mohlo začít v polovině měsíce.
Jakmile provizorní silnice nebude potřebná, dělníci ji odstraní a cestu nahradí nové stromy na původních místech. Povolení k jejímu využívání platí kvůli případnému zdržení stavby centra do konce července 2028.
Kvůli novému sjezdu bude nutné upravit i dopravu na třídě 17. listopadu. "V přilehlém úseku silnice bude v pravém jízdním pruhu snížena nejvyšší povolená rychlost z 50 na 30 kilometrů za hodinu, a to každý den od 06:00 do 16:00 včetně víkendů," dodal Chlebiš. Dopravní značení rovněž upozorní řidiče na výjezd nákladních aut ze staveniště.
"Uvědomujeme si, že výstavba takto významného projektu přináší i určitá omezení, která se mohou dotknout každodenního provozu ve městě. Nová komunikace má ale především ulevit Univerzitnímu náměstí a jeho okolí. CEPIS je mimořádně důležitým projektem pro budoucnost Karviné, přinese nové příležitosti pro vzdělávání i další rozvoj města," řekl primátor Jan Wolf (Žijeme pro Karvinou).
Stavební firma dosud postavila základové konstrukce a první podzemní podlaží, ve kterém budou umístěna technologická zařízení pro vytápění a chlazení budovy i další provozní zázemí. Stavba pokračuje betonáží stropní desky prvního nadzemního podlaží.
CEPIS patří k nejvýznamnějším investicím Slezské univerzity. V budově pro 400 studentů vznikne zázemí pro výuku, inovativní podnikání, digitální technologie i spolupráci studentů s firmami.