V Karviné začala přestavba areálu Lodiček za 46,5 milionu korun

V parku Boženy Němcové v Karviné začala úprava areálu Lodiček. Při přestavbě za 46,5 milionu korun vznikne zastřešený objekt pro kulturní a společenské akce, který má být novou dominantou oblíbeného místa. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Pracovníci označují staveniště, navážejí potřebná zařízení a geodet vytyčí jednotlivé objekty. Zároveň se připravují přístupové cesty pro stavební techniku přímo v areálu. Následně se práce přesunou k výkopům a budování základových konstrukcí," řekla mluvčí.
Nová dominanta by měla začít vznikat letos na podzim, s úplným dokončením prací se v areálu počítá v květnu příštího roku. Zastřešený objekt bude hlavně z oceli a dřeva. "To, co dělá tuto stavbu náročnou, jsou složité místní podmínky na ostrově. Jednak co se týče založení staveb pod úrovní hladiny vody a také obtížnost s dopravou materiálu a výrobků, zejména ocelových konstrukcí, které jsou nadrozměrné. Tyto konstrukce budou proto vznikat v halách mimo staveniště a na místě budou smontovány," uvedl za zhotovitele Jan Chreno.
Součástí proměny areálu bude i vybudování nového gastronomického zázemí s barem a skladovými prostory. Zvýší se počet toalet a přibude nový mobiliář. Projekt počítá také s úpravami dětského hřiště a venkovní posilovny i s novou výsadbou.
"Museli jsme vyklidit celé zázemí, odstěhovat vybavení, složit stan a připravit prostor tak, aby jej mohli převzít stavbaři. Bylo za tím hodně práce celého týmu, protože jsme potřebovali během krátké doby uvolnit celý areál," uvedl Lukáš Heczko, předseda Iniciativy Dokořán, která se stará o provoz Lodiček.
Město se pro proměnu areálu rozhodlo kvůli jeho rostoucí oblibě a vysokému počtu návštěvníků, pro které už dosavadní zázemí nedostačuje. Po dobu stavebních prací je ostrov pro veřejnost uzavřen.
"Nákladní auta a další stavební technika budou do areálu zajíždět po veřejně přístupné komunikaci v parku Boženy Němcové z ulic Karola Sliwky a Lázeňské. Návštěvníci by proto měli být v této části parku během stavby obezřetní a věnovat zvýšenou pozornost pohybu vozidel," řekla vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová.