V Karviné začaly přípravné práce pro stavbu nového univerzitního zázemí

V blízkosti Univerzitního náměstí v Karviné začaly přípravné práce pro stavbu Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) Obchodně podnikatelské fakulty. Nové zázemí je strategickým projektem Slezské univerzity. V prostoru bývalého dětského hřiště se začaly kácet stromy, aby byl v budoucnu přístup k novému objektu. Za pokácené dřeviny budou vysázeny náhradní. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
Dělníci vykácí 36 stromů a také keře, některé dřeviny přesadí. V dubnu plochu uklidí a dřevo odvezou k dalšími zpracování. Už na konci března odstraní i nefunkční dopravní hřiště.
"Zároveň se budou vytyčovat inženýrské sítě, pracovníci zhotovitelské firmy odstraní i části mobiliáře, zejména lavičky a zbylé prvky dopravního hřiště. Počítáme také s tím, že postupně bude staveniště v části Univerzitního parku oploceno," řekl projektový manažer Slezské univerzity Libor Chlebiš.
Univerzitní centrum by podle dřívějších informací mělo stát 785 milionů korun. Má podpořit vzdělávání, inovace a podnikatelské aktivity v regionu. Stavba centra bude slavnostně zahájena 8. dubna, v polovině tohoto měsíce dělníci zahájí výkopové práce pro hlavní budovu CEPIS, o měsíc později by se mělo začít pracovat na základech objektu.
"Jsme rádi, že se po dlouhé přípravě dostáváme do fáze, kdy začnou práce přímo v terénu. Projekt CEPIS je pro Karvinou důležitým krokem směrem k dalšímu vzdělávání, inovacím a podpoře podnikatelského prostředí ve městě,“ řekl primátor Jan Wolf (nestr.).
Kromě hlavní budovy pro zhruba 400 studentů jsou součástí projektu i cesty pro pěší a automobilovou dopravu, parkoviště či sadové úpravy. Novostavba bude sloužit především pro výuku profesně zaměřených a anglicky vyučovaných studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Univerzita projekt ve spolupráci s městem připravovala několik let. CEPIS patří mezi strategické projekty Moravskoslezského kraje spolufinancované Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace.