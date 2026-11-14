Karvinská přírodovědná stanice získala do své péče pár lemurů černých. Dvaadvacetiletou samici a pětiletého samce jí poskytla jihlavská zoo. Lemuři černí patří k ohroženému druhu primátů a představují nejvzácnější a zároveň chovatelsky nejnáročnější živočišný druh, jaký kdy stanice chovala. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
Na příchod nových obyvatel se stanice připravovala několik měsíců. Upravovala chovatelské zázemí a radila se s odborníky ze zoo. "Tento pár je zajímavý svým věkem, dělí je celých 17 let. Starší samice, která již s jiným samcem odchovala mnoho mláďat, se narodila v Zoo Olomouc, zatímco její nový partner v Zoo Plzeň. Přestože se dvojice seznámila teprve nedávno, společné soužití zatím probíhá bez problémů," řekl zoolog Richard Viduna.
Lemuři si na sebe ve společném zázemí zvykali ještě před příjezdem do přírodovědné stanice. "Hlavním účelem tohoto zcela ojedinělého přesunu a specifického složení páru je řádná socializace nezkušeného jedince tak, aby se v souladu s potřebami chovného programu v budoucnu případně mohl zapojit do reprodukce," doplnil Viduna.
Stanice pro lemury dala zrekonstruovat vnitřní a venkovní prostory. "Na příchod lemurů jsme se opravdu těšili. Jejich získání nebylo vůbec jednoduché a předcházela mu spousta příprav, ale o to větší radost máme, že už jsou konečně u nás. Naše stanice měla dlouhá léta svého oblíbeného maskota, makaka Oskara, na kterého dodnes rádi vzpomínáme. Teď začíná nová kapitola a věříme, že se z lemurů stanou noví oblíbenci naší stanice,“ řekl vedoucí Přírodovědné stanice SVČ Juventus Karviná Lukáš Barchański.
Kvůli přesunu lemurů musela stanice získat povolení k chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Součástí příprav bylo zajištění speciálních granulí pro listožravé primáty a sestavení vhodné krmné dávky.
"Lemuři černí pocházejí z Madagaskaru, kde žijí převážně v tropických lesích. Zajímavé je jejich rozdílné zbarvení. Zatímco samci jsou téměř černí, samice mají rezavohnědou srst se světlými znaky. Většinu života tráví na stromech, proto jsme jejich nové zázemí vybavili dostatkem větví a míst k odpočinku. Jsou to zvídaví tvorové, kteří rádi prozkoumávají své okolí. Důležitá je také pestrá strava. Kromě speciálních granulí budou dostávat ovoce, zeleninu, listy, ale také hmyz nebo vařená vejce,“ řekl Barchański.
Dodal, že lemuři si nejprve musí zvyknout na nové prostředí a pak je pracovníci stanice chtějí seznamovat s návštěvníky. "Nechceme nic uspěchat. Jakmile uvidíme, že se u nás cítí dobře, začneme je postupně seznamovat s dětmi, které naši stanici navštěvují, a následně i s veřejností,“ řekl vedoucí stanice.
Přírodovědná stanice je součástí Střediska volného času Juventus Karviná, které prostřednictvím svých aktivit přibližuje dětem svět přírody a zvířat. Stanice má s chovem méně obvyklých druhů zkušenosti již z minulosti. Děti se tam mohou setkat například se sovicí sněžnou, liškou obecnou v platinovém zbarvení nebo dikobrazy srstnatonosými.