V Karviné začíná výstavba nových parkovišť u Karvinského moře

V rekreační lokalitě Karvinské moře dnes začíná výstavba nových parkovišť. Mají zvýšit bezpečnost a komfort návštěvníků. Novinářům to sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
Nejprve dělníci vybudují první parkoviště, které nabídne několik desítek míst. Dokončení menší parkovací plochy je plánováno nejpozději na přelomu měsíce. "Na tuto etapu pak bezprostředně naváže výstavba druhého, většího parkoviště s kapacitou přibližně 125 vozidel. Jeho realizace by měla trvat zhruba 50 dní," uvedla vedoucí oddělení provozu a údržby Odboru komunálních služeb Jana Salamonová.
Karvinské moře se těší stále většímu zájmu návštěvníků, proto se město rozhodlo rozšířit parkovací plochy. "Zejména během léta sem přijíždějí stovky návštěvníků, přičemž dosavadní kapacita parkování nestačila. Řidiči často odstavovali svá vozidla podél příjezdových komunikací, včetně cesty vedoucí od obchvatu, což představovalo bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky provozu," řekla mluvčí.
Město vyzvalo návštěvníky, aby během stavebních prací v lokalitě byli opatrní. Řidiči by měli respektovat dopravní značení i pokyny pracovníků stavby. Po dokončení budou obě nová parkoviště sloužit veřejnosti bezplatně. Město ale zároveň připravuje novou dlouhodobou koncepci fungování parkování, a to nejen u Karvinského moře.
"Karvinští obyvatelé významně přispívají do rozpočtu města prostřednictvím svých daní, a proto považujeme za správné hledat do budoucna model, který by je při využívání Karvinského moře, případně i dalších parkovacích ploch ve městě, zvýhodnil. Jednou z diskutovaných možností je bezplatné parkování pro Karviňáky a zpoplatnění pro návštěvníky odjinud. Případné výnosy by byly využity na další rozvoj v lokalitě Karvinského moře, která si získává stále větší oblibu,“ řekl náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM).
S rozšířením parkovacích kapacit město počítá i v budoucnu. Upravit chce pro tyto účely plochu podél příjezdové komunikace, kde vzniknou další desítky stání pro automobily.