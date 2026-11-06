V Kopřivnici bude přehlídka středních škol, firem a poradenství Den tvé kariéry

Především žákům sedmých až devátých tříd základních škol je určena přehlídka středních škol, firem a poradenství Den tvé kariéry, která bude ve středu 11. listopadu v Kulturním domě v Kopřivnici na Novojičínsku. Bude na ní 25 vystavovatelů, kteří představí střední školy z Kopřivnice a okolí, ale také z Frýdku-Místku či Ostravy. ČTK to sdělila Karolína Talajková z kopřivnické radnice.
Zástupci škol představí jednotlivé studijní a učební obory, průběh výuky i podobu odborné praxe. "Vedle tradičních oborů se návštěvníci seznámí také s novinkami, které školy zařazují do své nabídky v reakci na aktuální poptávku na trhu práce. Zastoupeny budou obory s technickým, humanitním i uměleckým zaměřením," uvedla Eva Kytková z kopřivnického odboru školství, kultury a sportu.
Součástí programu bude prezentace aplikace Můj život po škole. "Nabízí přehlednou mapu studijních oborů a povolání. Žáci si ji budou moci přímo na místě vyzkoušet ve svých mobilních telefonech a prozkoumat, jaké vzdělávací a profesní možnosti se jim po základní škole otevírají," uvedla Talajková.
Návštěvníci uvidí také ukázky sklářské tvorby. "Skláři představí své umělecké výrobky a přiblíží návštěvníkům zajímavosti tohoto řemesla i možnosti vzdělávání v uměleckých oborech. O své zkušenosti se podělí také místní architekti, kteří návštěvníkům ukážou, jak vznikají návrhy staveb a interiérů," uvedla Talajková.
Přehlídka Den tvé kariéry se bude konat 11. listopadu od 13:00 do 17:00. Vstup na ni je zdarma. Akci pravidelně navštěvují školní kolektivy jako součást výuky, ale také rodiče či prarodiče žáků.