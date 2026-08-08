V Kopřivnici na Novojičínsku vzniknou dvě nová venkovní sportoviště

V Kopřivnici na Novojičínsku letos na podzim otevřou dvě nová venkovní sportoviště. Parkourové hřiště vznikne v areálu bývalého venkovního hřiště na házenou, workoutová fitness sestava na sídlišti Korej. Instalace parkourových prvků začne v polovině srpna a bezpečné dopadové plochy na obou hřištích město plánuje vybudovat v září a říjnu. Celkem za 2,6 milionu korun. ČTK to řekla mluvčí města Lucie Macháčková.
Parkourové hřiště bude mít rozlohu 170 metrů čtverečních a vznikne mezi pumptrackem a novým chodníkem spojujícím sídliště Sever s ulicí Československé armády. Tvořit jej budou ocelové konstrukce a bloky z protiskluzové vodovzdorné překližky. Sestava bude určena začátečníkům i zkušeným sportovcům a využít ji bude moci současně zhruba 30 až 40 lidí.
Parkourové prvky dodá společnost, která v Kopřivnici vede parkourový kroužek. Jejich cena bude přibližně milion korun. Vyjdou na přibližně 300.000 korun. Další zhruba milion korun bude stát bezpečná dopadová plocha, kterou zajistí město.
"Dodavatel dobře zná místní parkourovou komunitu, takže ví, jaké překážky sportovci skutečně využijí," uvedl ředitel Správy sportovišť města Kopřivnice Ivan Pilát. Po dokončení město plánuje slavnostní otevření s exhibicemi a workshopem pro veřejnost.
Workoutové hřiště vznikne na ploše mezi ulicemi Pod Bílou horou a Karla Čapka. Nabídne prvky pro venkovní posilování i cvičení dětí. Sestavu za necelých 270.000 korun dodá společnost Bonita. Také její dopadová plocha bude stát přibližně milion korun. "Nová sportoviště rozšíří nabídku možností pro venkovní sportování v Kopřivnici," řekla mluvčí.